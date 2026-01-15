¡Ni la defensa de Tigres los paró! Osos entran a casa de Uriel Antuna y le “roban” ropa

Uriel Antuna, futbolista de Tigres UANL, vivió un momento fuera de lo común luego de que varios osos negros ingresaran a su domicilio en el área metropolitana de Monterrey, aprovechando que la reja de entrada se encontraba abierta.

¿Qué pasó en la casa de Uriel Antuna?

De acuerdo con los reportes, al menos cuatro osos juveniles llegaron hasta la parte frontal de la vivienda y, tras explorar el lugar, tomaron una mochila con ropa, presuntamente del propio jugador, para después retirarse tranquilamente del sitio.

El hecho quedó registrado en un video compartido en redes sociales por la esposa del futbolista, donde se observa a los animales cruzar la calle cargando las prendas. Incluso, uno de los osos intenta regresar a la casa, pero ya no logra entrar luego de que la reja fuera cerrada.

La familia de Antuna reaccionó con asombro y humor ante la escena, que rápidamente se volvió viral y generó todo tipo de comentarios entre aficionados y usuarios en plataformas digitales.

Este tipo de avistamientos se ha vuelto cada vez más frecuente en zonas cercanas a la sierra de Nuevo León, donde la presencia de osos negros en áreas urbanas ha alertado a autoridades ambientales, quienes recomiendan no dejar accesos abiertos ni objetos que puedan atraer a los animales.

Aunque el incidente no pasó a mayores, especialistas recuerdan que los osos son fauna silvestre y pueden representar un riesgo, por lo que es importante extremar precauciones para evitar encuentros de este tipo.