Super Bowl LX: Estos son los trailers y avances de películas que se podrían estrenar durante la transmisión

Posibles avances de películas en el Super Bowl LX Uno de los eventos deportivos más importantes del año se acerca, y con éste, también una serie de trailers de las películas más esperadas del 2026.

El Super Bowl es un evento que reúne, no sólo a los fanáticos y fanáticas de la NFL, sino también a la industria musical con sus populares espectáculos de medio tiempo; sin embargo, aún no es todo, pues se ha extendido incluso al séptimo arte.

Este evento es el escenario perfecto para el estreno especial de avances de las películas más esperadas del año, debido al gran número de audiencia que atrae en todo el mundo.

La edición Super Bowl LX, que se llevará a cabo el domingo 9 de febrero de 2026, no es la excepción a la regla, ya que las especulaciones sobre los trailers de película que se estrenarán durante su transmisión son cada vez más fuertes y una lista de posibles adelantos ya circula por las redes sociales.

¿Cuáles son los trailers de películas que se estrenarán en el Super Bowl 2026?

En poco más de tres semanas, tendrá lugar uno de los eventos deportivos más importantes del año, el Super Bowl, y como cada edición de este importante encuentro de fútbol americano, el público general espera ansiadamente dos cosas: el espectáculo de medio tiempo y los avances de próximos estrenos en la pantalla grande.

A pesar de que no existe una lista oficial de los adelantos que se presentarán durante la transmisión del partido, en redes sociales aumenta la fuerza de los rumores que ya apuntan a varias de las películas más esperadas de este 2026.

Esta lista, creada con base en información filtrada y especulaciones de fanáticos y fanáticas del medio, reúne varios títulos populares; entre ellos, destacan:

Spider-Man: Brand New Day. Éste es uno de los avances más comentados en redes sociales, lo que aumenta la posibilidad de que sea una predicción correcta.

Éste es uno de los avances más comentados en redes sociales, lo que aumenta la posibilidad de que sea una predicción correcta. Avengers: Doomsday. A diferencia de los teaser trailers liberados hasta el momento, se rumora que el avance en el Super Bowl será el trailer completo y oficial.

A diferencia de los teaser trailers liberados hasta el momento, se rumora que el avance en el Super Bowl será el trailer completo y oficial. The Super Mario Galaxy Movie. Los rumores apuntan que existirá un nuevo trailer.

Los rumores apuntan que existirá un nuevo trailer. Supergirl. Tras el éxito de su primer teaser trailer, internautas especulan que el trailer completo será liberado durante la transmisión del 9 de febrero.

Tras el éxito de su primer teaser trailer, internautas especulan que el trailer completo será liberado durante la transmisión del 9 de febrero. Minions 3.

Toy Story 5.

También, se rumora un posible primer vistazo o teaser trailer a la película especial The Mandalorian and Grogu, del universo Star Wars.

Michael Jackson ‘vuelve’ al Super Bowl con adelanto de su película biográfica

De acuerdo con información rumorada en redes sociales, un nuevo adelanto de la película Michael, basada en la vida de El Rey del Pop, también será liberado durante la transmisión del Super Bowl LX.

Los datos difundidos sobre este nuevo avance indican que se tratará del trailer oficial completo de la película, el cual tendrá por duración dos minutos y quince segundos, estrenándose mundialmente; este detalle lo distingue entre los demás adelantos que acostumbran a sólo transmitirse por televisión estadounidense.

Según información difundida en X (Twitter), el anuncio de Michael tuvo el costo de 30 millones de dólares y se prevé que sea visto por millones de personas alrededor del mundo, incluyendo las redes sociales.