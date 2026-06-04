La historia del Ambystoma quetzalcoatli: el ajolote que vivió hace 4 millones de años y fue descubierto recientemente

Ambystoma quetzalcoatli La nueva revisión de fósiles guardados por la UNAM llevó al descubrimiento de una nueva especie de este animal con características únicas.

En los años recientes, el ajolote se ha “puesto de moda”, particularmente en la Ciudad de México. Ya sea apareciendo en los billetes de cincuenta pesos a nivel nacional, en la imagen institucional del gobierno capitalino y hasta como mascota del equipo de baloncesto de Los Capitanes. Ahora, un nuevo descubrimiento cuenta la historia del Ambystoma quetzalcoatli, el ajolote más antiguo del que se tiene registro.

¿Qué es el Ambystoma quetzalcoatli y por qué es el ajolote más antiguo?

En una publicación reciente, la UNAM dio a conocer del hallazgo de una nueva especie de ajolote gracias a una nueva revisión exhaustiva de registros paleobotánicos de la FES Zaragoza.

El análisis, dirigido por el Doctor Jorge Herrera-Flores y la Doctora María Patricia Velasco de León detectó que los restos inicialmente, clasificados como del género Ambystoma, mostraron características morfológicas únicas para sustentar la descripción de una nueva especie dentro del linaje del ajolote, misma que fue nombrada como Ambystoma quetzalcoatli, en referencia a la deidad mesoamericana, Quetzalcóatl.

De acuerdo con este hallazgo, el Ambystoma quetzalcoatli habitó en la región que actualmente es Santa María Amajac, ubicada en el municipio de Atotonilco el Grande, en el estado de Hidalgo hace aproximadamente 4 millones de años dentro de un sistema lacustre de al rededor de 85 kilómetros cuadrados.

La importancia de este descubrimiento radica en que demuestra la historia evolutiva de los ajolotes es más extensa de lo que se pensaba anteriormente y que su presencia fue más allá del Valle de México. Además, se tiene la hipótesis de que esta especie podría tener vínculos con las salamandras tigre y que podrá corroborarse en próximas investigaciones.

¿Cuál es la diferencia del Ambystoma quetzalcoatli con otras especies de ajolote?

Al igual que otras especies, el Ambystoma quetzalcoatli es capaz de mantener sus rasgos juveniles incluso durante su edad adulta, una capacidad conocida como neotenia y que ha hecho tan especial a este animal y lo que le ha valido convertirse en especie protegida.

Sin embargo, a diferencia de sus parientes más recientes, el Ambystoma quetzalcoatli es el primer ejemplar de ajolote que se encuentra preservado con articulación completa. De acuerdo con la descripción del estudio, el resto de las especies suele sufrir daños al momento de su fosilización debido a la fragilidad de sus huesos, por lo que suelen encontrarse de forma fragmentadas.

Morfológicamente, también se detectó una abertura en la parte superior del cráneo así como una composición distinta del paladar. También, se identificaron 17 vértebras troncales contra las 16 que cuentan los ajolotes modernos.