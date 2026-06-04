BTS hace oficial llavero del ARMY Bomb... pero México lo hizo primero

Llavero ARMY Bomb Ver. 4 Weverse lanza llavero oficial del light stick de BTS que ya había sido creado por vendedores ambulantes en México.

Weverse, la plataforma creada por HYBE (agencia detrás de la agrupación surcoreana, BTS), anunció la venta del llavero ARMY Bomb Ver. 4, un ejemplar miniatura del light stick oficial del grupo; esta “linterna” es común en las fanbases de grupos de k-pop.

Sin embargo, usuarios y usuarias de redes sociales que asistieron a los conciertos de BTS en México a inicios de mayo 2026, señalaron que dicho llavero se vendió en el Estadio GNP Seguros; claramente, no era oficial, pero personas que lo adquirieron en los puestos ambulantes compartieron que presentaba una excelente calidad de material y luz.

La merch del GNP en CDMX: ¿cuál ha sido su alcance a nivel internacional?

En México, la mercancía no oficial del Estadio GNP Seguros —o cualquier otro recinto para espectáculos, deportes y demás— se ha vuelto una de las tendencias más representativas del negocio mexicano, destacando por su originalidad y sentido del humor.

Desde “tamales de...” hasta bolsas de mercado con divertidos logos del artista o bandas que se presentan en el país, la merch mexicana no sólo cautiva al público nacional, sino a los equipos extranjeros que siempre se llevan consigo una parte de la creatividad de las y los vendedores de mercancía pirata.

Por ejemplo, el cartel de Taylor Swift Santa que el staff de la cantautora estadounidense compró durante su gira The Eras Tour en México, o el diseño felino de la banda The XX que saltó de puestos ambulantes a mercancía oficial tras su paso por la ciudad.

Ahora, es el turno de BTS, cuya tienda oficial de mercancía anunció este jueves la venta del llavero ARMY Bomb Versión 4 —light stick oficial del grupo surcoreano—, sin embargo, seguidoras y seguidores del grupo en México no tardaron en señalar que el llavero ya había salido a la venta... en el Estadio GNP, un ejemplar “bueno, bonito y barato” que reafirma el alcance de la creatividad mexicana para adaptarse a los diferentes estilos de música que pasan por el país.

“El GNP lo hizo primero”: México vuelve a ganarle a la IA y a la mercancía oficial de artistas

A través de redes sociales, la cuenta oficial de BTS en Japón anunció el lanzamiento del llavero ARMY Bomb Ver. 4 a nivel global, no obstante, fans de México destacaron inmediatamente que el producto ya había circulado en los conciertos que la agrupación surcoreana presentó en CDMX este año.

“México siempre adelantado”, comentó una usuaria en respuesta al lanzamiento del icónico llavero, compartiendo una foto del producto que adquirió en la venta ambulante fuera del estadio.

De acuerdo con fans en México, el llavero que lanzaron los vendedores del GNP Seguros también es la última versión del light stick, además de que posee la misma característica de encender en color violeta, volviéndolo una adquisición adelantada —y más económica— al producto de Weverse.

El costo del llavero original ronda los $300 y $500 pesos mexicanos, alcanzando los $1,200 pesos por costos de envío, mientras que el precio del llavero ARMY Bomb en el GNP Seguros fue de $250 pesos, según reportaron fans que adquirieron el producto durante los días de concierto.