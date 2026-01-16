La palabra prohibida: ¿qué significa ‘chiriwillo’ y por qué te pueden meter a la cárcel por decirla en Coahuila?

La palabra prohibida de Coahuila Autoridades estatales han declarado que su uso será tipificado como delito.

En México, como cualquier parte del mundo —al menos, la mayoría— se sanciona a las personas que cometen graves delitos como el robo, la violencia y, por supuesto, el asesinato, serie de crímenes que no pueden ser ejecutados con facilidad por cualquier persona.

Sin embargo, ¿qué hay de las palabras? Todo ciudadano y ciudadana en México hace uso de ellas, y a pesar de la variedad de idiomas alrededor del mundo, son las palabras el medio de comunicación principal entre las poblaciones.

Por esta razón, ¿alguna vez has pensado que puedas ir a la cárcel por una palabra? Claramente, la sanción no llegería por un saludo, un término aleatorio que conoces por su uso diario, ni siquiera por alguno de los insultos comunes entre mexicanos y mexicanas, sino que se trata de una palabra despectiva en el Estado de Coahuila cuya mención podría llevarte directamente a prisión.

La palabra prohibida de Coahuila: ¿cuál es y qué significa?

Para muchos ciudadanos y ciudadanas de Coahuila, la palabra que en la actualidad ha sido prohibida, solía parecer una “expresión común” entre la población del estado, sin embargo, las autoridades han declarado que su uso será tipificado como delito.

Ahora, ¿de qué palabra hablamos? ¿Cuál es el misterio detrás de este término que podría llevar a los mexicanos y mexicanas tras las rejas? Se trata de chiriwillo (chirigüillo), la cual se usa para referirse de forma despectiva a personas del centro y sur de México que arriban al estado de Coahuila buscando empleo y seguridad.

El término, hoy tipificado como delito que amerita sanciones penales, asocia a la persona del sur o centro de México con una serie de estereotipos, estigmatizando a la población viajera por su color de piel, origen geográfico, estrato socioeconómico y nivel educativo.

Patricia Yeverino Mayola, titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación en Coahuila, señaló que la palabra ‘chiriwillo’ atenta contra la dignidad humana y que, independientemente de la costumbre de us uso hasta ahora, esta forma de comunicarse “es ofensiva y vulnera los derechos de terceros”, puntualizó.

¿Cuál es la sanción para las personas que digan ‘chiriwillo’ en Coahuila?

Las consecuencias para quienes hagan uso de este término no se detienen más en una simple advertencia verbal, sino que ha sido tipificada como delito y está registrado en el artículo 239 del Código Penal de Coahuila.

El artículo marca claramente las amonestaciones que recibirá el uso de esta palabra, sobre todo si la acción incurre en actos de discriminación, vejación o exclusión; las consecuencias señaladas son:

Prisión: De tres meses a un año de privación de la libertad.

De tres meses a un año de privación de la libertad. Trabajo comunitario: De seis meses a un año de labores a favor de la sociedad o libertad supervisada.

De seis meses a un año de labores a favor de la sociedad o libertad supervisada. Multas económicas: Este tipo de sanción oscila entre los 300 o 500 días de multa.

Las autoridades de Coahuila advirtieron que estas consecuencias también aplicarán para el uso despectivo del término en redes sociales y analizarán el contexto de cada caso para determinar si existió la intención de incitar al odio o negar derechos.

¿Dónde acudir por ayuda u orientación en caso de ser víctima de discriminación en Coahuila?

Hasta el momento no hay denuncias formales exclusivas por el uso de esta palabra, no obstante, la Dirección para Prevenir la Discriminación ya cuenta con acompañamiento psicológico para posibles víctimas de la exclusión así como ofrece asesoría legal para las mismas.

Las oficinas de la Dirección están ubicadas en calle Cuauhtémoc 349, Zona Centro de Saltillo, cerca de la Alameda Zaragoza en Coahuila.

El propósito de las autoridades estatales está relacionado con la reflexión de evitar que términos despectivos de discriminación se normalicen, buscando frenar la exclusión social y el racismo en Coahuila.