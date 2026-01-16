Resultados Lotería Nacional 16 de enero 2026: números ganadores del Sorteo Superior 2868

Sorteo Superior 2868 de la Lotería Nacional Este viernes 16 de enero se dan a conocer los números ganadores (Crónica Digital)

La Lotería Nacional celebra este viernes 16 de enero de 2026 el Sorteo Superior 2868, una edición marcada por la expectativa de conocer los resultados y los números ganadores que podrían cambiar la vida de varios afortunados.

Miles de participantes seguirán con atención durante la transmisión en vivo el canto de los Niños Gritones anunciando quién se lleva el premio mayor.

Este sorteo estuvo dedicado al aniversario del Instituto Politécnico Nacional, fundado en 1936 con la misión de fortalecer el desarrollo industrial del país.

¿De cuánto es el premio mayor en el Sorteo Superior 2868?

El principal atractivo del Sorteo Superior 2868 fue un premio mayor de 17 millones de pesos, distribuido en dos series. Este esquema determina la forma de cobro, ya que quienes poseen ambas series del número ganador acceden al monto completo, mientras que cada serie individual equivale a la mitad del premio.

El cachito tuvo un precio de 40 pesos, acompañado de una estructura de premios intermedios que alcanzan hasta 425 mil pesos. La serie completa se comercializó en 800 pesos, en tanto que el conjunto de dos series se ofreció en 1,600 pesos, una modalidad que cada vez gana más adeptos entre quienes buscan garantizar el cobro total del premio mayor.

Transmisión en vivo: resultados del Sorteo Superior de la Lotería Nacional

La ceremonia del sorteo se lleva a cabo en el recinto oficial de la Lotería Nacional y es transmitida en tiempo real a través del canal institucional de YouTube. Desde ahí, los Niños Gritones darán a conocer el número ganador del premio mayor y el resto de las combinaciones premiadas.

El material audiovisual quedó disponible en las plataformas oficiales, lo que permite consultar los resultados posteriormente.

¿A qué hora es el Sorteo Superior No. 2868 de la Lotería Nacional?

El Sorteo Superior número 2868 se realiza de manera puntual a las 20:00 horas, conforme al calendario oficial de la Lotería Nacional.

¿Dónde consultar los resultados del Sorteo Superior No. 2868 de la Lotería Nacional?

La Lotería Nacional pone a disposición dos vías oficiales para verificar los resultados. La primera es su portal digital, donde los participantes pueden ingresar el número de su cachito y conocer de inmediato si resultaron ganadores.

La segunda opción son los puntos de venta autorizados distribuidos en todo el país, donde los agentes expendedores realizan la revisión directa. Con estas alternativas, la institución atiende tanto a quienes buscan rapidez digital como a quienes prefieren la experiencia tradicional del mostrador, manteniendo al Sorteo Superior como un ritual que se adapta al tiempo sin perder su esencia.