¡Se cae Twitter (X)!: la plataforma presenta fallas este viernes 16 de enero

Caída X (Twitter) Usuarios comenzaron a reportar los problemas en diferentes plataformas este viernes 16 de enero.

No, no es tu internet, la red social X (antes conocida como Twitter) está presentando problemas esta mañana del 16 de enero. Aproximadamente a las 9:20 horas, la plataforma comenzó a dejar de mostrar la información más actualizada y no ha permitido hacer publicaciones, generando molesta en sus millones de usuarios.

Se cae Twitter a nivel mundial este viernes 16 de enero

El problema se está presentando en todos los países donde está disponible el sitio y no es una cuestión exclusiva de México. Ahora, se espera que se pueda reestablecer en los próximos minutos u horas.

¿Cuándo volverá a funcionar Twitter este viernes 16 de enero?

Estos problemas suelen ocurrir cuando los servidores sufren una saturación, algún intento de ataque, reinicio o actualización del sistema, por lo que suele tomar algunos minutos o un par de horas en que se reestablezca de forma correcta