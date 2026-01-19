Brooklyn Peltz Beckham narra la difícil relación que vivió con sus padres El modelo denuncia su verdad detrás del apellido Beckham. (Gossip Girl En Español)

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, fue la sentencia de Brooklyn Peltz Beckham tras explotar públicamente contra sus padres.

Brooklyn Peltz Beckham, hijo de David y Victoria Beckham, publicó en sus historias de Instagram una serie de mensajes en los que narró la difícil relación familiar que ha vivido, lo que ha generado que, aparentemente, haya “roto” toda relación con sus padres.

Brooklyn detalló la injerencia de su madre en la relación que mantiene con su esposa y acusó a sus padres de ser “manipuladores”, señalando que únicamente les importa mantener una fachada de familia perfecta.

Brooklyn Peltz Beckham narra la difícil relación que vivió con sus padres El testimonio fue compartido por el propio Brooklyn en sus historias de Instagram. (@brooklynpeltzbeckham)

La batalla de Brooklyn con la familia Beckham se volvió mediática

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido acudiendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, dijo Brooklyn este lunes en su cuenta de Instagram.

El hijo de los Beckham aseguró que sus padres han mantenido una narrativa en la prensa sobre su familia, afirmando que “las publicaciones performativas en redes sociales, los eventos familiares y las relaciones falsas han sido un elemento fijo de la vida en la que nací”.

Además, narró cuáles eran las estrategias de posicionamiento de los Beckham para mostrarse como una familia perfecta:“Recientemente, he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”.

También habló sobre el intento de separarlo del apellido Beckham si se casaba con su prometida:“Semanas antes de nuestro gran día, mis padres me presionaron repetidamente e intentaron sobornarme para que firmara la cesión de los derechos de mi nombre, lo que nos habría afectado a mí, a mi esposa y a nuestros futuros hijos. Insistieron en que firmara antes de la fecha de mi boda porque entonces se iniciarían los términos del trato. Mi resistencia afectó el día de pago y nunca me han tratado de la misma manera desde entonces”.

Además de sus padres, el problema trascendió a la relación que mantiene con sus hermanos. Según describe, incluso ellos fueron enviados a atacarlo en redes sociales, antes de que finalmente lo bloquearan sin explicación durante el verano pasado.

Brooklyn Beckham: “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado”

Uno de los principales motivos del conflicto con sus padres se debió al intento de arruinar la relación que Brooklyn tiene con Nicola, su esposa, según expreso el hijo de la familia Beckham; “Mis padres han intentado sin cesar arruinar mi relación desde antes de mi boda, y no ha parado”.

“La noche antes de nuestra boda, miembros de mi familia me dijeron que Nicola ‘no era de sangre’ y ‘no era de la familia’. Desde el momento en que comencé a defenderme ante mi familia, he recibido un sinfín de ataques de mis padres, tanto en privado como en público, que fueron enviados a la prensa por orden suya”, dijo Brooklyn en sus historias de Instagram.

Además, respecto a la polémica en la que Victoria Beckham acusó a su nuera de usar un vestido ajeno a su marca como diseñadora, Brooklyn desmintió los hechos y dio su versión:“Mi madre canceló la confección del vestido de Nicola en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba por usar su diseño, lo que la obligó a buscar urgentemente un vestido nuevo”.

El joven modelo y fotógrafo de origen británico también detalló un acontecimiento ocurrido durante su boda que lo hizo sentirse profundamente humillado:

“Mi madre me arrebató mi primer baile con mi esposa, que había sido planeado con semanas de anticipación con una canción de amor romántica. Frente a nuestros 500 invitados.” dijo Brooklyn sobre el acontecimiento.

“Marc Anthony me llamó al escenario, donde estaba planeado mi baile romántico con mi esposa, pero en su lugar mi madre estaba esperando para bailar conmigo. Bailó sobre mí de manera muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo o humillado en toda mi vida” detallo. Señalando que ese momento, que debía generar recuerdos llenos de alegría, terminó provocándole ansiedad y vergüenza.

“Mi esposa ha sido constantemente irrespetada por mi familia. Mi madre ha invitado repetidamente a mujeres de mi pasado a nuestras vidas de maneras que claramente tenían la intención de incomodarnos a ambos”, dijo Brooklyn sobre la relación de conflicto de su madre en contra de su esposa, Nicola Peltz.





“Mi familia valora la promoción pública y los patrocinios por encima de todo. La marca Beckham es lo primero”

“El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar en una foto familiar, incluso si es a expensas de nuestras obligaciones profesionales.” Denuncio Brooklyn Peltz sobre su difícil relación en la familia Beckham.

“Durante años nos esforzamos por aparecer y apoyar en cada desfile, cada fiesta y cada actividad de prensa para mostrar ‘nuestra familia perfecta’. Pero la única vez que mi esposa le pidió apoyo a mi madre para ayudar a los perros desplazados durante los incendios de Los Ángeles, se negó”, compartió Brooklyn.

Finalmente, señaló que la narrativa de que su esposa lo controla es completamente falsa:“He sido controlado por mis padres durante la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora.”

“Por primera vez en mi vida, desde que me alejé de mi familia, esa ansiedad ha desaparecido.” Expresó en su cuenta de Instagram este 19 de enero.

“Me despierto cada mañana agradecido por la vida que elegí. Mi esposa y yo no queremos una vida moldeada por la imagen, la prensa o la manipulación. Todo lo que queremos es paz, privacidad y felicidad para nuestra futura familia” concluyo, Brooklyn.