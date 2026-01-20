Un hombre deja su cámara grabando toda la noche y capta el gran espectáculo de auroras boreales

El cielo se iluminó con un espectáculo natural único ¿Qué son las auroras boreales según la UNAM y Cómo se forman? ( EFE/Laurent Gillieron)

Christopher Probert dejó su cámara GoPro grabando toda la noche en el tejado de su casa, con vista al cielo de Cornualles, Reino Unido, durante la madrugada del 19 de diciembre. Al revisar la grabación al día siguiente, se encontró con un impresionante espectáculo natural.

Las auroras boreales iluminaron el cielo durante la noche y sorprendieron a Probert, quien compartió el video en su cuenta de X.

La grabación, que ya supera las 244 mil reproducciones, muestra el fenómeno que captó de forma inesperada mientras la cámara permanecía encendida.

Fotografías captaron el espectáculo nocturno de las auroras boreales del 19 de enero

Un espectáculo iluminó el cielo del Reino Unido y de varias partes del mundo. Fotografías de las auroras boreales del 19 de diciembre comenzaron a circular ampliamente en redes sociales.

Al igual que Christopher Probert, personas de distintas regiones compartieron sus imágenes del fenómeno conocido como northern lights.

Algunos lo llamaron “el banquete de invierno”, como una fotógrafa de naturaleza que difundió una impresionante postal captada esa noche.

Nick Bull también compartió una imagen impactante desde el Reino Unido, donde las auroras boreales cubrieron el cielo sobre Stonehenge.

¿Qué son las auroras boreales?

De acuerdo con la Gaceta UNAM, Galileo Galilei nombró a este fenómeno “aurora”, en referencia a la diosa del amanecer. Las auroras boreales pueden presentarse en distintos colores; las más comunes son verdes, rojas y púrpuras, aunque en ocasiones también se observan tonos azules o amarillos.

La aurora boreal es un fenómeno natural luminoso visible en regiones cercanas al Polo Norte, que se manifiesta como cortinas, arcos u ondas de luz en el cielo, principalmente en tonos verdes, aunque también puede aparecer en colores rosados, rojos o violetas.





¿Cómo se forman las auroras boreales?

Según el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), las auroras se producen cuando partículas energéticas del Sol, llamadas viento solar, chocan con la atmósfera terrestre. Este fenómeno ocurre principalmente en las regiones polares, dando lugar a las auroras boreales en el Norte y las australes en el Sur.

El espectáculo se ve como cortinas de luz que cambian rápidamente de forma y color. La interacción del viento solar con el oxígeno genera tonos verdes, mientras que el nitrógeno produce colores rojizos, creando un despliegue luminoso único en el cielo.





Tormenta solar podría provocar auroras boreales en latitudes bajas

El Servicio de Clima Espacial México (SCIESMEX), de la UNAM, reportó que el domingo 18 de enero el Sol lanzó una fulguración de clase X1 con eyección de masa coronal dirigida hacia nuestro planeta, aumentando la probabilidad de ver auroras boreales en latitudes medias.

Aunque es un fenómeno natural espectacular, la aparición de auroras boreales en zonas donde no son habituales —como México— puede indicar la llegada de tormentas solares capaces de afectar infraestructura y tecnología.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emitió una alerta por una tormenta de radiación solar de nivel S4, la más intensa en más de 20 años, que impactaría la Tierra este 20 de enero.

Un hecho que mantiene la expectativa de observar este impresionante fenómeno natural en algunas partes de México, aunque con un fuerte componente de riesgo para las comunicaciones y la tecnología satelital.