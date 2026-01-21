Feria del Tamal 2026 por Día de la Candelaria: fechas, sedes, horarios y todo lo que debes saber

Feria del Tamal 2026 Secretaría de Cultura/ La Crónica

El tamal no solo se come: se hereda, se comparte y se celebra. En México, este alimento ancestral vuelve a ocupar el centro de la mesa y de la memoria colectiva con una serie de actividades culturales que buscan rendir homenaje a su diversidad, su historia y su profundo arraigo comunitario, en el marco del Día de la Candelaria.

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México anunció una agenda especial que incluye la XXXII Feria del Tamal, el Encuentro de Sabores Tamaleros en Los Pinos y un paseo cultural del INAH en La Merced, tres espacios donde el maíz, la tradición y la identidad se encuentran.

Cartel del "Encuentro de sabores tamaleros" Foto: Secretaría de Cultura

¿Cuál es el origen del tamal?

La palabra tamal proviene del náhuatl tamalli y su presencia en la vida de los pueblos originarios está documentada desde el siglo XVI. Era un alimento ceremonial, cotidiano y ritual, vinculado a los ciclos agrícolas y a las festividades religiosas.

Tamal de cochinita pibil Foto: Secretaría de Cultura

Esa herencia sigue viva cada 2 de febrero, cuando el Día de la Candelaria reúne a familias y comunidades en torno a una tradición que conecta la fe católica con el ciclo del maíz. Quien encuentra el Niño Dios en la Rosca de Reyes, asume el compromiso de vestirlo y ofrecer tamales, un gesto que simboliza unión, gratitud y continuidad cultural.

XXXII Feria del Tamal: un recorrido por México y Latinoamérica

Del 29 de enero al 2 de febrero de 2026, el Museo Nacional de Culturas Populares (MNCP) abrirá sus puertas de 11:00 a 19:00 horas para celebrar la XXXII Feria del Tamal, con la participación de 50 tamaleras y tamaleros.

Las y los asistentes podrán conocer recetas tradicionales y contemporáneas provenientes de Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí y Veracruz, además de propuestas internacionales de Colombia, El Salvador, Honduras, Panamá y Venezuela.

Más allá de la degustación, la feria ofrece un encuentro directo con las personas que preservan este saber culinario, transmitido de generación en generación y estrechamente ligado a la identidad de sus comunidades.

¿En dónde se llevará a cabo la XXXII Feria del Tamal?

El Complejo Cultural Los Pinos, a través de Cencalli, Casa del Maíz y la Cultura Alimentaria, será sede del Encuentro de Sabores Tamaleros los días sábado 31 de enero y domingo 1 de febrero, de 10:00 a 18:00 horas.

En las Cocinas de Humo y la Plaza Jacarandas se reunirán 24 proyectos gastronómicos de nueve estados de México, con Colombia como país invitado, para ofrecer más de 80 variedades de tamales.

Habrá desde los clásicos de mole, verde, rojo y dulce, hasta propuestas como el zacahuil huasteco, tamales veganos, de insectos comestibles y versiones gourmet. A la experiencia se suman bebidas tradicionales como atoles de maíz azul, pinole, cacao, guayaba, piloncillo, así como chocolate especiado y café con jengibre.

Cartel de la XXXII del Tamal Foto: Secretaría de Cultura

La Merced y “La fiesta de las candelas”

La celebración también se extiende a las calles. El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizará el paseo cultural “La fiesta de las candelas” el 1 de febrero de 2026, en el barrio de La Merced.

Este recorrido invita a conocer la dimensión espiritual y social del Día de la Candelaria: el vestir al Niño Dios, la convivencia barrial y el agradecimiento colectivo. Más información está disponible en paseosculturales.inah.gob.mx.

Cada tamal cuenta una historia distinta. Cambian los ingredientes, las hojas, las técnicas y los nombres según la región y la lengua que lo nombra. Esa diversidad convierte al tamal en un símbolo vivo de la cocina indígena, un patrimonio que articula calendario religioso, agricultura y memoria nacional.