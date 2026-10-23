¿Qué hacer el fin de semana? Actividades para divertirte 24 y 25 de octubre (Pexels)

Las celebraciones por el Día de Muertos 2026 ya han iniciado y la CDMX será escenario de un sinfín de actividades para este fin de semana previo a esta celebración. Los citadinos podrán disfrutar de una agenda variada de eventos para toda la familia. Aquí te decimos qué actividades habrá para divertirse este 24 y 25 de octubre en la Ciudad de México.

Mega Procesión de Catrinas 2026

Durante este domingo se llevará a cabo la 13.ª edición de la Mega Procesión de las Catrinas, que se estima que reúna a miles de personas. De acuerdo a los organizadores, los asistentes podrán llegar a encontrarse con los artistas oficiales del evento.

Cuándo: Domingo 25 de octubre.

Domingo 25 de octubre. Dónde: Del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino

Del Ángel de la Independencia al Zócalo capitalino Horario: Iniciará a las 18:00 horas.

Iniciará a las 18:00 horas. Precio: Gratuito.

Rodada nocturna de Día de Muertos

Si lo que buscas es un evento nocturno, la CDMX anunció que este año se realizará el Paseo Nocturno en bicicleta por el Día de Muertos. Durante este paseo no solo se reúnen ciclistas, sino que también se podrán unir peatones y patinadores.

Cuándo: Sábado 24 de octubre.

Sábado 24 de octubre. Dónde: Paseo de la Reforma

Paseo de la Reforma Horario: De las 18:00 a las 22:00 horas.

De las 18:00 a las 22:00 horas. Precio: Gratuito.

4.° Festival de Xantolo de la Ciudad de México: Movimiento sonoro

El Museo de la Ciudad de México albergará el 4.° Festival de Xantolo, en el que se celebrarán con música y danza las tradiciones más emblemáticas de la Huasteca; además, se exhibirá una ofrenda tradicional. El evento tiene un cupo limitado a 150 personas.

Cuándo: Domingo 25 de octubre.

Domingo 25 de octubre. Dónde: Museo de la Ciudad de México

Museo de la Ciudad de México Horario: A partir de las 11:00 hasta las 16:30 horas.

A partir de las 11:00 hasta las 16:30 horas. Precio: Gratuito.

Experiencia inmersiva: Un viaje al Mictlán

Un viaje al Mictlán es una experiencia inmersiva con una duración de 60 minutos, en la que se hará un recorrido por los nueve niveles del Mictlán para explorar la pregunta: ¿A dónde vamos al morir? Además, los asistentes serán guiados por el perro guía Itzi.

Cuándo: Sótano 2 de la plaza Metrópoli Patriotismo.

Sótano 2 de la plaza Metrópoli Patriotismo. Dónde: Zócalo de la Ciudad de México.

Zócalo de la Ciudad de México. Horario: Accesos desde las 11:00 hasta las 20:04 horas.

Accesos desde las 11:00 hasta las 20:04 horas. Precio: Los sábados y domingos tiene un precio de 420 pesos.

Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto

Para los amantes de la gastronomía mexicana, la CDMX ha preparado el Festival de Café, Chocolate y Pan de Muerto, que celebra su décimo aniversario y traerá más de 100 propuestas gastronómicas para los asistentes.