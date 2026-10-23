¿De qué murió Michael Gray, actor de Shazam!? Esto se sabe de su fallecimiento a los 75 años

Michael Gray muere a los 75 años El actor interpretó a Billy Batson (Fotos IG michaelgrayshazam)

Michael Gray, recordado por interpretar a Billy Batson en la serie televisiva Shazam! durante la década de 1970, murió a los 75 años.

Su trayectoria quedó marcada por el personaje que protagonizó entre 1974 y 1976, aunque su carrera también incluyó participaciones en otras producciones de la televisión estadounidense y el cine.

¿De qué murió Michael Gray, el actor de Shazam!?

Michael Gray murió por causas naturales el viernes 16 de octubre, de acuerdo con la información proporcionada por sus representantes al medio PEOPLE. Hasta el momento, los datos difundidos no precisan una enfermedad específica ni ofrecen detalles adicionales sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El intérprete tenía 75 años y dejó una trayectoria ligada especialmente a la ficción de superhéroes.

Michael Gray y su papel como Billy Batson en Shazam!

Gray comenzó a trabajar en televisión en 1972, cuando participó en The Little People, producción de NBC en la que compartió pantalla con Brian Keith y Shelley Fabares. También apareció en un episodio de The Brady Bunch, donde interpretó al novio de Marcia, personaje encarnado por Maureen McCormick.

Sin embargo, su mayor oportunidad llegó con Shazam!, serie de acción real inspirada en el personaje de DC Comics. En la historia, Billy Batson era un adolescente capaz de convertirse en el superhéroe Captain Marvel al pronunciar la palabra que daba nombre al programa.

Aunque se alejó de Hollywood al sentir que la industria lo encasillaba en determinados papeles, Gray continuó vinculado a la actuación mediante otros proyectos. Entre sus créditos figuran Dynasty, Marcus Welby, M.D., Room 222 y The Flying Nun. También participó en las películas Beyond the Valley of the Dolls y Myra Breckinridge.

Perfil de Michael Gray

Michael Gray nació el 2 de septiembre de 1951 en Chicago y creció en Miami Beach antes de trasladarse a Hollywood. Estudió actuación en el Pasadena Playhouse y alcanzó notoriedad como ídolo juvenil durante los años setenta.

Estaba casado con Stacy Benon Gray desde 1994. Le sobreviven su esposa, sus hijastros Ryan Cooper y Laurel Cooper, y su yerno Lee Barker.