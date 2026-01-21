Minecraft Experience llega a CDMX: fechas, boletos y cómo será la Villager Rescue

La Minecraft Experience Villager Rescue llegará a México Fotoarte: La Crónica

Minecraft ha acompañado a generaciones enteras, ha sido refugio creativo, punto de encuentro y, para muchos, el primer universo donde construir sin límites. Ahora, ese mundo que parecía existir solo en la pantalla está a punto de sentirse en vivo y a todo color.

En la Ciudad de México se prepara una experiencia que promete despertar la curiosidad, la nostalgia y las ganas de jugar, invitando a chicos y grandes a sumergirse en una aventura distinta, donde la imaginación vuelve a ser la protagonista.

¿Cuándo y en dónde será la Minecraft Experience en CDMX?

México está a punto de entrar, literalmente, al universo de Minecraft. A partir del 27 de marzo de 2026, la Ciudad de México será sede de Minecraft Experience: Villager Rescue, una experiencia inmersiva de acción real que, por primera vez, llega a América Latina y que promete convertir a los fans del videojuego en protagonistas de una misión épica.

Durante solo 12 semanas, Forum Buenavista se transformará en un mundo pixelado donde la imaginación, la tecnología y el juego se combinan para recrear uno de los universos más icónicos de la cultura digital contemporánea. Los boletos ya están disponibles a través de funticket.mx.

Cartel oficial de la Minecraft Experience Villager Rescue Foto: Cortesía

¿De qué trata la Minecraft Experience?

Minecraft Experience: Villager Rescue no es una exhibición tradicional: es un recorrido interactivo de aproximadamente una hora, diseñado para que los asistentes formen equipos y se enfrenten a una misión clara: rescatar a los aldeanos antes de que los zombis invadan el pueblo.

El recorrido conecta nueve salas temáticas, cada una inspirada en distintos biomas del juego, con capacidad para 25 personas por grupo. A lo largo del camino, los participantes deberán recolectar recursos, construir, orientarse y defenderse, todo mientras el tiempo corre en su contra.

Para moverse dentro de este mundo tridimensional, cada visitante recibe un Orbe del Poder, un cubo portátil que vibra y cambia de color según la acción que se deba realizar. Este dispositivo guía a los jugadores, indica zonas de interacción y permite atacar, construir o recolectar recursos, replicando las mecánicas del videojuego original en un entorno físico.

La experiencia está diseñada para que no sea necesario ser experto en Minecraft. Tanto fans veteranos como personas que apenas se acercan al juego pueden disfrutar del recorrido y entender sus dinámicas desde el primer momento.

¿Para quiénes va dirigida la Minecraft Experience?

Minecraft Experience: Villager Rescue es una actividad pensada para niños a partir de los cinco años, aunque los menores de 16 deben acudir acompañados por un adulto. La experiencia es segura, guiada y completamente inmersiva, ideal para compartir en familia o con amigos.

Al final del recorrido, los visitantes podrán pasar por la tienda oficial, donde se ofrece mercancía exclusiva del evento, desde ropa hasta artículos coleccionables.

Esta experiencia de gran escala debutó en Dallas, Texas, en octubre de 2024, y desde entonces ha recorrido ciudades como Toronto, Londres, Riad y Dinamarca. Su llegada a México marca la primera parada en América Latina, lo que hace de México un punto clave para los grandes eventos de entretenimiento inmersivo.