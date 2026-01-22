¿Cuándo sale Forza Horizon 6? Confirman fecha de lanzamiento del juego de carreras (Microsoft)

Playground Games, el estudio responsable de Forza Horizon 6, oficializó la fecha de lanzamiento del esperado videojuego de carreras para Xbox y PC.

Además, se confirmó una noticia histórica para la franquicia: el título también estará disponible en PlayStation 5, ampliando su alcance a nuevas audiencias.

Forza Horizon 6 ya tiene fecha de lanzamiento: cuándo sale el nuevo juego de carreras

Durante el evento Developer Direct, la desarrolladora anunció que Forza Horizon 6 se lanzará el próximo 19 de mayo de 2026 para PC y consolas Xbox.

El videojuego estará disponible desde el primer día para suscriptores de Xbox Game Pass Ultimate. Asimismo, la compañía confirmó que la versión para PlayStation 5 llegará a lo largo del mismo año.

Japón será el nuevo escenario de alta velocidad para él Forza Horizon 6

Esta nueva entrega llevará a los jugadores a un mapa ambientado en Japón, con carreteras montañosas, ciudades iluminadas con estética urbana, zonas costeras y rutas rurales inspiradas en paisajes reales.

El entorno promete cambios dinámicos de clima, ciclos de día y noche más realistas, así como eventos especiales ligados a festivales y competencias regionales.





Forza Horizon 6: Nuevas características y mejoras

Forza Horizon 6 incorporará un sistema de físicas renovado para ofrecer una conducción más precisa, mejoras en el daño visual de los vehículos y una inteligencia artificial más competitiva.

También se añadirá un modo multijugador expandido con eventos cooperativos en tiempo real, carreras masivas y desafíos semanales globales.

Entre las novedades destaca la personalización avanzada de autos, nuevos tipos de terreno, mayor interacción con el entorno y un apartado gráfico optimizado para consolas de nueva generación, con soporte para resolución 4K y tasas de refresco más altas, lo que promete una experiencia más inmersiva para los jugadores.



