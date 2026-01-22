Nintendo lanza flor parlante inspirada en Super Mario Wonder: qué es y cómo funciona

Nintendo lanzará la flor parlante como nuevo gadget interactivo Foto: Nintendo

Lo que alguna vez solo existió en el reino champiñón se ha materializado de una manera formidable. Y es que Nintendo, la compañía japonesa, acaba de dar un paso que muchos fanáticos soñaron en silencio: convertir uno de los elementos más emblemáticos de Super Mario Wonder en un gadget real y funcional.

Hablamos de la flor parlante, un dispositivo inspirado en el icónico power-up del videojuego que ahora puede conversar, reaccionar e interactuar con su dueño en el mundo real.

Tal parece que Nintendo está explorando una de las fronteras más humanas, nos referimos a la interacción física con personajes o elementos que antes solo vivían en pantallas. Esta flor, que en Super Mario Wonder concede habilidades especiales a Mario, hoy se presenta como un objeto tangible que responde al usuario y puede transformar cualquier espacio en un pequeño paisaje creativo y divertido.

¿Qué es la flor parlante y cómo funciona?

La flor parlante es un dispositivo con forma de la flor inspirada en el universo de Super Mario Wonder. A diferencia de una planta de jardín, esta flor incorpora tecnología de voz, sensores y una interfaz amigable que le permite:

Hablar y emitir sonidos característicos de los juegos de Nintendo.

Responder a comandos o interacciones con frases, efectos y reacciones únicas.

Reaccionar a estímulos ambientales, como el movimiento o el sonido, haciendo que parezca viva.

La idea no es solo replicar un objeto del juego, sino crear una conexión emocional con el usuario, algo que Nintendo ya ha explorado antes con juguetes y consolas que van más allá del simple control tradicional.

Nintendo ha demostrado con este lanzamiento que, cuando se trata de creatividad, su ambición va más allá de las consolas y los cartuchos: la marca busca crear experiencias sensoriales completas.

¿Qué características tiene la flor parlante?

Los detalles técnicos oficiales ya se dieron a conocer y se sabe que el dispositivo combina reconocimiento de voz para responder a comandos simples. Ya que la flor parlante tiene un botón en la parte superior de la maceta que, al ser pulsado, emite una frase. Por lo tanto, será capaz de saludarte por la mañana o darte las buenas noches hacia el final del día.

Asimismo, posee sensores de movimiento y proximidad, que permiten a la flor “reaccionar” cuando alguien se acerca. También tiene efectos de sonido original del juego para reforzar la experiencia.

Por si fuera poco, entre otras características está el sensor que le permite percibir la temperatura del ambiente. Pero si lo que quieres es un momento de paz, los usuarios pueden silenciar el dispositivo fácilmente manteniendo presionado el botón principal.

Nintendo, con su cartera de personajes y mundos entrañables, está en posición única para capitalizar esa tendencia.

¿Cuándo saldrá a la venta la flor parlante?

Este gadget, presentado por Nintendo, estará disponible oficialmente el 12 de marzo de 2026. En este sentido podrá preordenarse desde hoy a través de la tienda My Nintendo y otros minoristas autorizados.

Lo mejor de todo es que el producto busca cruzar fronteras, por lo que el producto estará disponible en once idiomas:español (de España y Latinoamérica), inglés, alemán, francés, italiano, neerlandés, portugués de Brasil, japonés, chino y coreano.