Limpieza profunda en YouTube: eliminan canales de IA que sumaban millones de vistas

YouTube borra canales que utilizan la inteligencia artificial La plataforma eliminó alrededor de 16 canales qué su contenido era completamente IA, en conjunto acumulaban más de 35 millones de suscriptos actores y cerca de 4.7 mil millones de reproducciones.

YouTube, la plataforma de videos más importante del mundo, comenzó su 2026 con una limpieza a gran escala contra el llamado AI slop, contenido producido en masa con inteligencia artificial y señalado por ser repetitivo, engañoso o de baja calidad, la plataforma eliminó o desactivó por completo 16 canales que figuraban entre los más populares de este tipo de videos, según un informe de Kapwing.

La medida llega tras el compromiso público del director ejecutivo de YouTube, Neal Mohan, de reforzar los filtros contra spam, clickbait y medios sintéticos dañinos.

¿Qué tipo de canales eliminó YouTube?

Los canales afectados se especializaban en videos creados casi en su totalidad con herramientas de IA, historias animadas automáticas, clips virales sin narrativa clara, audios distorsionados y guiones repetitivos. Algunos se enfocaban en entretenimiento, humor o contenido religioso generado de forma masiva.

Entre los más conocidos se encuentran Cuentos Fascinantes, con casi seis millones de suscriptores y videos inspirados en Dragon Ball; Imperio de Jesús, con contenido religioso automatizado; y Super Cat League, centrado en animaciones generadas por IA.

¿Cuántos canales desaparecieron y qué pasó con ellos?

De los 16 canales señalados, 11 fueron eliminados por completo de la plataforma y cinco permanecen visibles, pero sin ningún video disponible. En conjunto, estas cuentas sumaban más de 35 millones de suscriptores y alrededor de 4.700 millones de visualizaciones acumuladas.

Algunos canales, como Héroes de Fantasía, aún conservan millones de seguidores, aunque su contenido fue retirado en su totalidad.

La lucha de YouTube contra la IA

En su carta anual a la comunidad, Neal Mohan reconoció que distinguir entre contenido auténtico y material generado por IA se ha convertido en uno de los mayores retos de la plataforma, la proliferación de videos automáticos incrementó el riesgo de desinformación, fraude y saturación del feed de recomendaciones.

YouTube aseguró que no prohíbe el uso de inteligencia artificial, pero sí endureció el combate contra el contenido repetitivo, engañoso o creado únicamente para captar clics y visualizaciones.

Un informe de Kapwing publicado en noviembre de 2025 reveló que entre 21% y 33% de los videos recomendados en YouTube provienen de contenido generado por IA de baja calidad, conocido como brainrot. El estudio analizó los primeros 500 videos mostrados a cuentas nuevas en la plataforma.

El mismo informe señala que España lidera el número de suscriptores a este tipo de canales, con más de 20.2 millones, seguida por Egipto y Estados Unidos.

¿Cómo detectará YouTube el contenido de baja calidad?

La empresa está ampliando el uso de sistemas antispam ya existentes, similares a los que combaten el clickbait; estos mecanismos reducen automáticamente el alcance de videos clasificados como repetitivos o manipulados y facilitan la eliminación de canales que infringen las políticas de calidad.

Además, YouTube busca proteger la experiencia del usuario y respaldar a creadores que produzcan contenido original y con valor creativo real.

El cierre de estos canales sugiere que YouTube apenas comenzó a reforzar el control sobre el uso abusivo de la inteligencia artificial. La plataforma dejó claro que su objetivo es evitar que los usuarios sean inundados por contenido automatizado sin sentido y mantener un entorno atractivo y confiable.

Todo apunta a que, en los próximos meses, más canales de este tipo podrían enfrentar restricciones o desaparecer por completo de la plataforma.