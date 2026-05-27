‘Backrooms’ debuta con 90% en Rotten Tomatoes: “Perdurará en el tiempo”

Primeras críticas a Backrooms de Parsons La nueva película producida por el destacado estudio A24 recibe sus primeras reacciones en el sitio digital; las críticas señalan al filme como “fascinante y singular”.

A24 se ha consolidado como la productora de cine independiente más destacada en la era contemporánea tras haber revolucionado la industria al priorizar la libertad creativa en sus proyectos, dando luz a películas como Everywhere Everything All At Once y Moonlight, que arrebataron a grandes productoras el Oscar a Mejor Película del Año en sus respectivos tiempos.

Sin embargo, ha creado mayor fama por sus thrillers psicológicos y filmes de terror, destacando Hereditary, Midsommar, The Witch y The Lighthouse, por lo que invertir en proyectos que continúen innovando el género es parte esencial de su agenda.

El caso más reciente ha sido Backrooms, de Kane Parsons, un joven de 20 años que debuta en la industria cinematográfica después de que la productora de cine confiara en su proyecto de terror creepypasta y que, a días de su estreno y tras las primeras proyecciones de la película, ya recibe elogios por la singularidad de su pesadilla llevada a la pantalla grande.

¿'Backrooms’ era una serie de YouTube? El salto de Parsons a la pantalla grande

El concepto de ‘backrooms’ surgió en el año 2019, después de que un usuario del foro en línea 4chan compartiera una fotografía de una tienda de muebles abandonada en Oshkosh, Wisconsin; las paredes de amarillo enfermizo, alfombra beige y luces fluorescentes dio una apariencia inquietante.

A partir de esta primera imagen, más personas compartieron fotografías similares que evocaban el “noclipping” de los videojuegos, término que se utiliza cuando un jugador (intencionalmente o no) traspasa los límites del mapa y entra en un espacio liminal no apto para la vista humana.

Esta famosa pesadilla es retomada por Parsons en 2022, cuando estrena su serie Backrooms en YouTube, un proyecto independiente que explora y expande el concepto; actualmente, su primera entrega cuenta con más de 80 millones de visualizaciones.

Ante tal éxito, A24 se acercó al cineasta debutante para crear una película inspirada en su serie de cortometrajes y dar una vuelta más al género del terror en cines; tal hazaña prevista ha comenzado a generar sus primeros frutos, pues grandes medios de comunicación han calificado con puntaje alto el innovador proyecto.

‘Backrooms’ debuta con 90% en Rotten Tomatoes: las primeras críticas elogian el nuevo filme de A24

Protagonizada por el nominado y nominada a Mejor Actor/Actriz del Año en los Premios Oscar, Chiwetel Ejiofor (12 años de esclavitud) y Renate Reinsve (Valor Sentimental), Kane Parsons presenta su debut como director de cine este mayo de 2026: una inquietante pesadilla llevada a la pantalla grande, en la que Mary Kline tendrá que adentrarse entre las paredes de una tienda de muebles para buscar a su paciente, Clark, quien ha sido atrapado por el laberinto sin salida.

Apoyado del guión escrito por Will Soodik, Parsons dirige su primer largometraje inspirado en una creepypasta y expande el camino para el terror web —antes explorado por Slender Man en 2018)— en la industria del cine.

“[Parsons] demuestra ser un maestro de la atmósfera, compartiendo con el joven David Lynch su amor por el diseño de sonido industrial y cósmico”, menciona Variety en su crítica a la nueva película de A24, halagando la fascinación por los misterios del joven director y afirmando que su filme “extrae el verdadero terror de estar encerrado, en lo que a veces parece una versión infinita de la guarida de un asesino en serie”.

Por su parte, The Independent señala que Backrooms no es la película más aterradora del año, tampoco la más inteligente, pero la destaca como “fascinante y singular”, cuyo tema podría perdurar en el tiempo e incluso definir a toda una generación.

Resaltando el diseño de producción, The Guardian concuerda que la película ofrece una atmósfera intensa y sofocante a medida que la película avanza, lo que deriva en que la experiencia de explorar esta invisible ciudad-estado del miedo sea “fascinante”.

La película tendrá su estreno en cines de México el jueves 28 de mayo, para que consideres hacer una cita con la pesadilla más famosa del internet este fin de semana.