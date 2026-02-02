Calendario de eventos Febrero CDMX: las mejores actividades para disfrutar en la capital

Actividades en CDMX para febrero 2026 Las diversas atracciones que ofrece la Ciudad de México este febrero de 2026 prometen una gran variedad de música, cine y actividades recreativas.

Enero finalmente terminó su papel como el ‘lunes de los meses’ este 2026, permitiendo la bienvenida al mes más corto del año y, a la vez, mayormente celebrado entre parejas y amistades por tener el día de San Valentín entre sus filas.

Esta festividad, cuyo sentimiento comienza a cubrir gran parte del mundo desde los primeros días de febrero, tiende a inspirar diversas actividades en la Ciudad de México, con el propósito de ofrecer eventos gratuitos —y algunos de pago por entrada— que expandan el entretenimiento y cultura en la población capitalina.

¿Cuáles son los eventos gratuitos en CDMX este febrero 2026?

Para este febrero, la Ciudad de México cuenta con una agenda variada de lugares y eventos dignos de visitarse y experimentar este febrero de 2026, así como existen actividades que se llevarán a cabo en distintos lugares de la capital.

Los eventos gratuitos agendados para febrero del año presente, son los siguientes:

Feria de la Alegría y el Olivo. Ubicada en la alcaldía Xochimilco, la cual está vigente desde el 1° de febrero hasta el 15 de febrero.

Ubicada en la alcaldía Xochimilco, la cual está vigente desde el 1° de febrero hasta el 15 de febrero. Exposición de platería china. Del 1° de febrero hasta el 28 del mismo mes, ubicada en el Museo de Antropología.

Del 1° de febrero hasta el 28 del mismo mes, ubicada en el Museo de Antropología. Desfile de Año Nuevo Chino. Se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con fecha agendada para el 7 de febrero.

Se llevará a cabo en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, con fecha agendada para el 7 de febrero. Celebración de Año Nuevo Chino. En caso de que busques un plan original para compartir en pareja en San Valentín, este festival será el 14 de febrero en el CENART.

En caso de que busques un plan original para compartir en pareja en San Valentín, este festival será el 14 de febrero en el CENART. Bodas temáticas de Hello Kitty. El proyecto se realizará los días 14 y 15 de febrero, sin costo alguno, en el Parque de los Venados.

El proyecto se realizará los días 14 y 15 de febrero, sin costo alguno, en el Parque de los Venados. Exposición de rótulos. Abierta al público desde el 1° hasta el 28 de febrero, ubicada en la Galería José María Velasco.

Abierta al público desde el 1° hasta el 28 de febrero, ubicada en la Galería José María Velasco. LEGO Bloom Bar. Sin costo alguno, se llevará a cabo en Carlos Dickens 20 del 1° de febrero hasta el 28 del mismo mes.

Sin costo alguno, se llevará a cabo en Carlos Dickens 20 del 1° de febrero hasta el 28 del mismo mes. Exposición de Lenora Carrington. Será colocada en la galería OMR a partir del 3 de febrero hasta el último día del mes.

Será colocada en la galería OMR a partir del 3 de febrero hasta el último día del mes. Festival de las Cactáceas. Con fecha para el 28 de febrero, este festejo se ubicará en Laguna de Caltongo.

Con fecha para el 28 de febrero, este festejo se ubicará en Laguna de Caltongo. Exposición de robots. Esta original muestra se llevará a cabo del 1° al 28 de febrero, con sitio en el Pabellón Nacional de la Biodiversidad.

La mayoría de estos eventos tendrán su duración todo el mes de febrero de 2026, por lo que tendrás diversas oportunidades para no perderte gran parte de las actividades enlistadas.

Eventos en CDMX para febrero 2026: ¿dónde, cuándo y cuál es su costo?

Por otra parte, la Ciudad de México también estará repleta de otros eventos que, si bien cuentan con un costo de entrada, la originalidad de éstos, así como el entretenimiento que ofrecen, hacen que valga la pena agendarlos en tus actividades de febrero.

La mayoría de estos eventos no rebasan el costo de $500 pesos por persona, mientras que otros son mucho más económicos; entre ellos, se encuentran:

Exposición de Papalotes ($60). Del 21 al 28 de febrero, en el Museo de Arte Popular.

Del 21 al 28 de febrero, en el Museo de Arte Popular. Jardín Inconcluso ($170). En el Museo de Arte Moderno, del 11 de febrero hasta el último día del mes.

En el Museo de Arte Moderno, del 11 de febrero hasta el último día del mes. Espectáculo Cisne Negro ($1,440). Del 12 al 28 de febrero, en el Castillo de Chapultepec.

Del 12 al 28 de febrero, en el Castillo de Chapultepec. Light Cycles ($295). Durante todo el mes en el Parque Rosario Castellanos.

Durante todo el mes en el Parque Rosario Castellanos. Proyección de Coraline ($585). Con fecha agendada para el 6 de febrero, en el Auditorio Nacional.

Con fecha agendada para el 6 de febrero, en el Auditorio Nacional. Feria del Mezcal y la Cerveza ($30). Centro de Convenciones Tlatelolco, con fecha para el 14 y 15 de febrero.

Centro de Convenciones Tlatelolco, con fecha para el 14 y 15 de febrero. Bodas temáticas ($300). Tendrán lugar el 14 y 15 de febrero, en el Mirador de la Torre Latino.

Tendrán lugar el 14 y 15 de febrero, en el Mirador de la Torre Latino. Proyección Amelié ($500). Al igual que Coraline, será en el Auditorio Nacional, pero tiene fecha agendada para el 7 de febrero, además de que contará con música en vivo.

Al igual que Coraline, será en el Auditorio Nacional, pero tiene fecha agendada para el 7 de febrero, además de que contará con música en vivo. Gran Baile Medieval ($900). Con fecha programada para el 28 de febrero, en Salón Festa Castillo.

Con fecha programada para el 28 de febrero, en Salón Festa Castillo. Baile de Máscaras ($250). Otro original evento de baile que se llevará a cabo el 14 de febrero en el Salón Los Ángeles.

Otro original evento de baile que se llevará a cabo el 14 de febrero en el Salón Los Ángeles. Concierto tributo The Beatles y Queen ($810). Será el 26 de febrero en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico.

Será el 26 de febrero en la Capilla Gótica del Instituto Cultural Helénico. Concierto Demon Slayer ($380). Para quienes disfrutan del anime y su banda sonora, el 24 de febrero se ofrecerá este concierto en el Auditorio Nacional.

Las diversas atracciones que ofrece la Ciudad de México este febrero de 2026 prometen una gran variedad de música, cine y actividades recreativas que brindarán originalidad a tus planes románticos y de amistad.