¡Chat GPT falla por segundo día consecutivo!: la plataforma presenta errores este 4 de febrero

Sí, de nueva cuenta Chat GPT está reportando múltiples fallas a nivel mundial. Miles de usuarios han reportado a través de redes sociales que la aplicación de Inteligencia Artificial no está respondiendo sus solicitudes de nueva cuenta, incrementando la frustración de sus suscriptores a nivel internacional.
Chat GPT vuelve a fallar este 4 de febrero
Hace menos de 24 horas, se reportó una caída global de Chat GPT, la plataforma de IA dejó de responder solicitudes durante algunas horas mostrando el mensaje ““Hmmm… parece que algo ha salido mal”.
Ahora, este miércoles 4 de enero, las personas están teniendo problemas de nueva cuenta para poder utilizarla tanto en su versión móvil como web. De acuerdo a los reportes de usuarios en redes sociales, el chatbot se queda “pasmado” y deja de ofrecer las respuestas habituales, volviendo a causar molestia por los problemas técnicos
¿Por qué sigue fallando Caht GPT?
Aunque la empresa no ha dado detalles ni una explicación formal al respecto, es probable que los servidores estén sufriendo algún tipo de saturación o se estén llevando a cabo soportes técnicos y/o actualizaciones del sistema. Estas suelen ser las principales razones por las que este tipo de plataformas “se caen” durante algunos momentos.
Así que será mejor que tengas paciencia, ya que estos problemas suelen tomar algunas horas para que el servicio vuelva a la normalidad.