¡Nunca fue una etapa! Bazar de My Chemical Romance invade CDMX: habrá cosas emo y rifas de boletos para el concierto

Bazar de My Chemical Romance en CDMX: habrá cosas emo y rifas de boletos para el concierto

La nostalgia por la música y la estética de My Chemical Romance explotó de nuevo en la Ciudad de México con un plan que va más allá de solo su esperado concierto: un bazar temático con actividades especiales y la oportunidad de ganarte boletos para el show en el Estadio GNP Seguros.

Este bazar, que se realizará el 7 de febrero de 2026 desde las 2:00 pm y ya se perfila como la gran fiesta previa al concierto de “Long Live: The Black Parade”, la gira que traerá a la icónica banda estadounidense a la capital mexicana en dos fechas que ya están sold out el próximo 13 y 14 de febrero.

Lo que no te puedes perder en el bazar

Concurso de cosplay y comunidad emo

El tianguis no será cualquier cosa. Está pensado como una celebración de la identidad emo y de la cultura alternativa que My Chemical Romance ha inspirado por años, demostrándole a tus papás que esto no fue solo una etapa.

Además, habrá puestos con mercancía y un concurso de cosplay para coronar al verdadero fan #1.

Rifa de boletos: tu último chance antes del concierto

Si aún no tienes entrada para el concierto, el bazar te da una oportunidad única: en punto de las 6:30 pm se llevará a cabo una rifa de boletos para la fecha del 14 de febrero, con acceso a la zona General A.

Tributos musicales gratis

Mientras se arma el mood para el evento oficial, habrá presentaciones gratuitas de bandas tributo que tocarán clásicos como “Welcome to the Black Parade”, “Teenagers” y “I’m Not Okay (I Promise)”.

Conciertos que hicieron historia en México

El regreso de My Chemical Romance con “Long Live: The Black Parade” no solo revivió la era emo, también provocó que las fechas se agotaran en tiempo récord.

13 de febrero de 2026: primer show completamente vendido.

primer show completamente vendido. 14 de febrero de 2026: segunda fecha añadida por la enorme demanda.

Ambos conciertos prometen revivir el icónico álbum “The Black Parade” y protagonistas como The Hives como invitados especiales.