Demanda contra Cadillac por su comercial del Super Bowl LX: Michael Bay acusa plagio

Imágenes del comercial de Cadillac transmitido durante el Super Bowl 2026 Foto: Cadillac

El Super Bowl LX 2026 no sólo fue un show de deporte y entretenimiento, en el que Bad Bunny y los Seahawks hicieron historia. También fue el flanco de controversias, en especial la que protagonizó la marca de autos Cadillac y su equipo de la F1 en un comercial que desató una demanda.

El monoplaza con el que competirán Sergio “Checo” Pérez y Valtteri Bottas, protagonizó el anuncio publicitario en transmitido durante el icónico encuentro de ayer enardeció al célebre director de cine Michael Bay, conocido por blockbusters como Transformers, Armageddon y The Rock, interpuso una demanda civil por al menos 1.5 millones de dólares contra Cadillac F1 y figuras vinculadas con la producción del anuncio publicitario que se emitió durante el Super Bowl, acusando a la escudería y su equipo creativo de haber usado sus ideas sin autorización ni compensación, en lo que él califica como un caso de robo de propiedad intelectual y enriquecimiento injusto.

¿Qué argumenta Michael Bay en su demanda contra Cadillac?

Según documentos legales presentados en una corte federal de Los Ángeles, Bay sostiene que fue contactado personalmente por Dan Towriss, director general de Cadillac F1, en noviembre de 2025 para idear, producir y eventualmente dirigir el comercial que se proyectaría durante el Super Bowl LX. Bay afirma que, tras aceptar la oferta y trabajar en conceptos creativos —incluso posponiendo otros compromisos profesionales— fue informado semanas después de que ya no sería quien dirigiría el proyecto, pero que las ideas que había desarrollado fueron utilizadas de todos modos en el comercial final.

La demanda, presentada el viernes 6 de febrero de 2026, expone acusaciones por incumplimiento de contrato verbal, fraude e indemnización por daños y perjuicios, con una cifra solicitada que supera 1.5 millones de dólares, además de daños punitivos.

Por si fuera poco, Bay describe en el documento cómo fue invitado inicialmente a participar, incluso citando sus aportaciones previas a proyectos relacionados con General Motors, compañía matriz de Cadillac, y cómo se involucró en la conceptualización de recursos visuales que luego habrían sido reutilizados sin compensación.

¿Qué respondió Cadillac al respecto?

Cadillac F1 ha respondido a las acusaciones con mensajes oficiales en medios como The Athletic, asegurando que Bay no fue formalmente contratado, que las conversaciones exploratorias que mantuvieron no culminaron en un acuerdo de trabajo vinculante, y que el concepto del comercial ya estaba desarrollado con una agencia creativa independiente antes de cualquier participación de Bay.

Además, un portavoz de la escudería ha señalado que, si bien se habló con Bay sobre la posibilidad de dirigir el anuncio, las fechas y las necesidades del proyecto no coincidieron con su disponibilidad, por lo que no se llegó a un contrato formal.

Lo que es un hecho es que la estrategia de Cadillac buscó aprovechar la enorme audiencia del Super Bowl para revelar el diseño (livery) del monoplaza con el que debutará en la temporada 2026 de Fórmula 1, una maniobra que combina marketing automotriz con la pasión global por el automovilismo.

Sin embargo, las cosas no salieron bien, si el proceso descrito en la querella se confirma, probablemente Cadillac se habrá dado un balazo en el pie por la falta de transparencia durante el proceso creativo de este proyecto.