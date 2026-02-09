Regresa el Concert Week: boletos 2x1 para conciertos; aquí te decimos los detalles

Concert Week 2026 OCESA y Banamex relanzan Concert Week, una promoción que permitirá comprar boletos al 2x1 para conciertos y festivales en México

OCESA confirmó el regreso de Concert Week, una de las promociones más esperadas por los fans de la música en vivo, con la que se podrá acceder a boletos al 2x1 para conciertos y festivales organizados por la promotora, la campaña busca incentivar la asistencia a eventos durante el arranque del año.

Fecha de las promociones ¿De cuándo a cuándo estará activo el Concert Week?

La promoción de OCESA Concert Week estará vigente del 9 al 16 de febrero, con compras disponibles todos los días desde las 9:00 de la mañana y hasta las 23:59 horas del último día.

El beneficio estará sujeto a disponibilidad, por lo que algunos eventos o secciones podrían agotarse antes de que termine el periodo.

¿Dónde y cómo se pueden comprar los boletos?

Los boletos con promoción estarán disponibles exclusivamente en plataformas digitales, principalmente en Ticketmaster y en algunos casos, eTicket. Para aprovechar la oferta, los usuarios deberán ingresar durante las fechas establecidas, elegir un evento participante, seleccionar dos boletos bajo la promoción y completar la compra con una tarjeta Banamex.

OCESA recomienda consultar la guía oficial de Concert Week, donde se muestra el listado actualizado de conciertos y festivales incluidos, ya que la disponibilidad es limitada y algunos eventos pueden agotarse antes de que concluya la promoción.

¿Qué conciertos participan en Concert Week?

OCESA no publica la lista completa de eventos participantes con anticipación. Los conciertos y festivales incluidos se muestran directamente en las plataformas de venta una vez que la promoción está activa.

En ediciones anteriores, Concert Week ha incluido más de 100 eventos en distintas ciudades del país, entre conciertos individuales y festivales masivos, abarcando distintos géneros musicales y recintos.

algunos de los conciertos que están sonando dentro de esta promoción son:

Shakira – Estadio GNP Seguros

– Kali Uchis – Palacio de los Deportes

– J Balvin - Arena V.F.G, Jalisco - domingo 17 de mayo.

- Arena V.F.G, Jalisco - domingo Los Ángeles Azules - Monumental Plaza De Toros México - sábado 16 de junio .

- Monumental Plaza De Toros México - sábado . Los Fabulosos Cadillacs - Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco- miércoles 25 de marzo .

- Auditorio Telmex, Zapopan, Jalisco- miércoles . Los Tigres del Norte - Estado GNP Seguros - sábado 27 de junio .

- Estado GNP Seguros - sábado . Marco Antonio Solís - Estado GNP Seguros - sábado 23 de mayo .

- Estado GNP Seguros - sábado . Matisse - Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León - sábado 25 de abril .

- Auditorio Banamex, Monterrey, Nuevo León - . Mijares Sinfónico - Auditorio Nacional - jueves 26 de marzo .

- Auditorio Nacional - jueves . Panteón Rococó - Auditorio Nacional -

- Auditorio Nacional - Soda Stereo - CDMX, GDL y MTY - 16, 19 y 22 de abril.

- CDMX, GDL y MTY - Yeri Mua - CDMX y GDL- 19 y 24 de abril.

¿Cómo entra un concierto a la promoción del 2x1?

Solo participan los eventos organizados por OCESA que estén habilitados específicamente para Concert Week.

El descuento aplica únicamente en las secciones y zonas marcadas dentro de cada evento, y no es acumulable con otras promociones, además, la compra debe realizarse en múltiplos de dos boletos, con un máximo de ocho entradas por transacción.

¿Cómo comprar boletos con el 2x1 de Concert Week?

Para acceder a la promoción, los usuarios deben comprar sus boletos exclusivamente en línea, a través de plataformas como Ticketmaster y, en algunos casos, eTicket.

El pago debe realizarse con tarjeta de crédito o débito Banamex, ya que es un requisito indispensable para que el sistema aplique el descuento automáticamente.

En el proceso de compra, se deben seleccionar dos boletos dentro de la opción identificada como Concert Week; al finalizar, el sistema reflejará el descuento equivalente al 50 por ciento del total.

¿Qué otros beneficios incluye Concert Week?

Además del 2x1, algunas compras realizadas con tarjeta de crédito Banamex pueden acceder a meses sin intereses, dependiendo del monto y la plataforma utilizada.

OCESA recomienda a los usuarios revisar con atención las condiciones de cada evento y realizar la compra con anticipación, ya que la promoción es limitada y está sujeta a existencias.

Concert Week se ha consolidado como uno de los momentos clave del año para quienes buscan asistir a conciertos en México, al ofrecer una ventana corta para adquirir boletos a menor costo y asegurar lugar en espectáculos de alta demanda.