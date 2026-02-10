Pokémon celebra sus 30 años con eventos, lanzamientos y experiencias presidenciales para todos los “entrenadores” del mundo

30.º aniversario de Pokémon The Pokémon Company ya puso en marcha una celebración global que se extenderá durante todo 2026, con campañas en la Super Bowl, eventos presenciales, lanzamientos especiales y actividades pensadas

Pokémon comenzó oficialmente los festejos por su 30 aniversario con una campaña internacional que busca algo simple pero poderoso; que cada fan diga cuál es su Pokémon favorito. La celebración, que se extenderá a lo largo de todo 2026, arrancó con anuncios, eventos y experiencias diseñadas para reunir a la comunidad que ha acompañado a la franquicia durante tres décadas.

¿Cuándo se celebra el Pokémon Day 2026?

La fecha central de los festejos será el 27 de febrero de 2026, conocido como el Pokémon Day. Ese día se esperan anuncios importantes, eventos especiales y nuevas revelaciones relacionadas con el futuro de la franquicia, considerada una de las más influyentes de la cultura pop y el entretenimiento global.

El Inicio de la fiesta: Pokémon lanza video en el Super Bowl

El inicio de esta etapa se dio durante la Super Bowl LX, celebrada el 8 de febrero, ahí, The Pokémon Company presentó un video conmemorativo en el que participaron figuras reconocidas como Lady Gaga, Lamine Yamal, Trevor Noah, Jisoo, Charles Leclerc y Young Miko, quienes revelaron cuál es su Pokémon favorito y dieron visibilidad a la campaña titulada “¿Cuál es tu favorito?”.

Eventos presenciales: Día Radiante y Noche Electrizante

Entre las principales novedades destacan dos experiencias presenciales diseñadas para reunir a los seguidores de Pokémon. Se trata de Pokémon Día Radiante (Day Out) y Pokémon Noche Electrizante (Night Out), dos eventos interactivos que se darán más detalles en los próximos meses.

Ambos eventos prometen actividades inmersivas e interactivas, con especial énfasis en Pokémon GO, que este año también celebra su décimo aniversario. Aunque aún faltan detalles, The Pokémon Company adelantó que estas experiencias buscarán fortalecer el encuentro entre entrenadores fuera de las pantallas.

Nuevas funciones en Pokémon GO

La aplicación y juego para celulares, Pokémon GO será uno de los grandes beneficiados del aniversario. Entre las novedades anunciadas se encuentra una nueva función de fotografía en realidad aumentada, pensada para que los jugadores compartan imágenes con su Pokémon favorito bajo el hashtag #Pokemon30.

Lanzamientos especiales y productos conmemorativos

El 30 aniversario también llegará acompañado de múltiples lanzamientos y colaboraciones:

Juego de Cartas Coleccionables (TCG) con la edición Pokémon Day 2026 Collection, que incluirá una carta holográfica especial de Pikachu y una moneda conmemorativa.

Sets de LEGO Pokémon , disponibles a partir del 27 de febrero.

, disponibles a partir del 27 de febrero. Nuevas figuras de Jazwares y productos exclusivos del Pokémon Center.

y productos exclusivos del Pokémon Center. Menús especiales de McDonald’s con cartas del aniversario.

con cartas del aniversario. Colaboración con Adidas, prevista para septiembre.

A esto se suma el lanzamiento de Pokémon Pokopia, programado para el 5 de marzo en Nintendo Switch 2.

También se espera que, a lo largo del año 2026, las tiendas, comunidades y grupos de fans organicen intercambios, torneos y actividades especiales para sumarse a una celebración que busca reunir a entrenadores de todas las edades.

Con 30 años de historia, Pokémon apuesta por un aniversario que combina nostalgia, innovación y comunidad, y que promete mantenerse activo durante todo el año.