Meli+ MEGA: 249 pesos por Netflix, Disney, HBO y Apple TV en una sola suscripción

Mercado Libre reúne Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV en una sola suscripción

Mercado libre, la empresa tecnológica fundada en 1999 y con presencia en más de 15 países de América latina, dio un anunció bastante arriesgo en el mercado del streaming, juntar en una sola suscripción a Netflix, Disney+, HBO Max y Apple TV+.

MEGA Meli+ ¿Cuál es su precio de la suscripción?

Mega Meli+ es el nuevo plan premium de la suscripción Meli+ en México. Durante su lanzamiento, el paquete tiene un precio promocional de 249 pesos al mes por los primeros dos meses. Una vez concluido ese periodo, el costo regular será de 399 pesos mensuales.

La promoción aplica para quienes se suscriban entre el 11 de febrero y el 13 de abril y representa un ahorro superior al 30% frente a la contratación individual de cada plataforma.

¿Qué incluye el plan Meli+ MEGA?

El paquete base contempla versiones como anuncio en la mayoría de las plataformas.

Disney+ con anuncios

Netflix con anuncios

HBO Max con anuncios

Apple TV+ sin anuncios, ya que no cuenta con modalidad publicitaria

Este esquema prioriza el precio más accesible posible, manteniendo el acceso completo a los catálogos de series y películas.

Además, existe una segunda opción dentro de Meli+ MEGA pensada para quienes buscan una experiencia sin interrupciones. Este plan incluye las cuatro plataformas sin anuncios y suma contenido deportivo. Su precio es de 639 pesos durante los primeros dos meses, y posteriormente sube a 749 pesos mensuales.

Más beneficios además del streaming

Más allá del streaming, la suscripción Meli+ mantiene beneficios, dependiendo según el plan contratado, dentro del ecosistema de Mercado Libre:

Envíos gratis en millones de productos participantes.

en millones de productos participantes. Promociones y cupones exclusivos para usuarios suscritos.

exclusivos para usuarios suscritos. Beneficios en Mercado Pago , como descuentos y cashback .

, como descuentos y . Acceso anticipado a ofertas y preventas seleccionadas.

¿Vale la pena el precio de Meli+ por los beneficios que ofrece?

Para los amantes de las películas y de las series puede valer la pena, pero depende mucho de si convienen los beneficios.

Comparando el precio final de 400 pesos al mes después de la promoción de nuevo suscriptor, supera por mucho lo que gastarías en comprar cada uno por separado.

El precio total a pagar si compras por separado cada suscripción con anuncios es de 586 pesos al mes, lo que suma 186 pesos más a la oferta de Meli+, pero la diferencia es menor.

Sin embargo, la única desventaja por la que no podría convivir es que quieras tener dos plataformas o que en realidad te disgusten los anuncios.