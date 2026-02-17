Ángela Aguilar y Christian Nodal fueron captados en video tras balacera cerca de su rancho Autoridades desmienten presunto ataque directo contra la pareja de cantantes. (La Estrella de Panamá - @C4jimenez)

Agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, junto a elementos de la Marina Armada de México y del Ejército, escoltaron a Christian Nodal y Ángela Aguilar a las escaleras de su avión, para resguardarlos de una presunta balacera acontecida cerca de su rancho.

Tras rumores de un presunto ataque en contra de la pareja de cantantes la tarde del jueves 12 de febrero, esta versión fue desmentida por autoridades, quienes apuntaron que únicamente se encontraron en medio de una balacera cerca de su rancho, por lo que activaron un protocolo de rescate y resguardo para la pareja, acercándolos a su avión para ser sacados del lugar del conflicto.





¿Qué le pasó a Christian Nodal y Ángela Aguilar?

De acuerdo con reportes de Carlos Jiménez, Ángela Aguilar y su esposo Christian Nodal “se encontraban en un lugar en donde no debían estar y escaparon hacia el rancho. La policía los siguió... para al final poderlos ayudar a llegar al aeropuerto”, reportó C4.

En las imágenes se observa presuntamente a Christian Nodal y Ángela Aguilar siendo acompañados por elementos policiales, de la Guardia Nacional y del Ejército, para ponerlos en resguardo tras encontrarse en el sitio donde acontecía una balacera.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión.



Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026

Se desmiente versión de presunto ataque directo a Christian Nodal y Ángela Aguilar

De acuerdo con reportes oficiales, se desmiente la versión que circuló en medios y redes sociales sobre un presunto ataque a la familia Aguilar, donde además de Ángela y Christian, se habló de que Antonio Aguilar, padre de la cantante, también se encontraba en un convoy que había sido atacado por un grupo armado en Zacatecas.

De acuerdo con el informe de autoridades, la balacera se produjo en la carretera cercana al rancho de la familia Aguilar, en Zacatecas, llamado “Villa Nueva, tierra de Antonio Aguilar”.

El ataque se produjo cuando ambos cantantes iban saliendo rumbo al aeropuerto.

Al momento en que tanto el equipo de seguridad como Ángela y Christian Nodal presencian y se dan cuenta del ataque, deciden regresar al rancho.

Durante el enfrentamiento entre autoridades locales y delincuentes, la camioneta donde viajaba la pareja decidió escapar y, cuando una de las patrullas policiales se percata, inician una persecución.

De acuerdo con reportes de autoridades, la policía llevó la persecución hasta el rancho, sin saber exactamente que el equipo de seguridad de la pareja intentaba ponerlos en resguardo.

Fue gracias a la premura y la intervención protocolaria de los agentes que el hecho no pasó a una agresión surgida de una combinación de hechos aparentemente conectados.

Sin embargo, pese a la confusión, cuando por fin los elementos policiales logran identificar a la pareja de cantantes, en la solicitud de estos, los acompañan al aeropuerto para poder salir del estado.