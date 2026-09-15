¿Hospitalizaron al hijo de Alejandro Fernández? Lo que se sabe de su estado de salud (@alexfernandez.g /Pexels)

A través de redes sociales, el Instituto de Cultura de Sinaloa compartió un comunicado de Alex Fernández, sobre su presentación en la celebración del Grito de Independencia en Culiacán.

“Tras salir en vuelo privado desde Las Vegas con destino a Culiacán, fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital.” Escribió el Management de Alex en un comunicado.

Su equipo de músicos, mariachis y staff ya se encontraban en Culiacán y habían realizado ensayos previos para la presentación de esta noche.

No se compartió el pronóstico de salud del cantante, pero actualmente ya se encuentra hospitalizado y bajo observación médica.

¿Qué pasará con el espectáculo en Sinaloa?

El Gobierno del Estado de Sinaloa compartió que la cantante Carolina Ross se presentará en la explanada frente al Palacio de Gobierno de Sinaloa, en el montaje que ya se tenía preparado para Alex Fernández.