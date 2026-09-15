¿Has escuchado alguna vez Cielito Lindo en japonés? Embajada de Japón se luce con sorpresa este 15 de septiembre

Canción Cielito Lindo en japonés El embajador felicitó a México por el aniversario de su Independencia

La Embajada de Japón en México encontró una manera particular de sumarse a las celebraciones por el Día de la Independencia. Este 15 de septiembre, la representación diplomática publicó un video en el que su embajador, Kozo Honsei, invitó a los mexicanos a entonar Cielito lindo junto con una interpretación en japonés y español.

Con un saludo dirigido a los mexicanos, Honsei expresó el deseo de compartir la fecha a través de una de las canciones más reconocidas del repertorio popular del país.

Versión de Cielito lindo en japonés

El embajador apareció en la grabación para enviar un mensaje a los “amigos mexicanos” y recordar la celebración nacional de este 15 de septiembre.

La propuesta de la Embajada de Japón fue cantar Cielito lindo en dos idiomas. Antes de comenzar la interpretación, Honsei invitó al público a acompañar la canción y posteriormente la sede diplomática reforzó la convocatoria mediante el mensaje publicado junto con el video.

“De parte de la Embajada de Japón les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros”, señaló.

Con sombreros, y ropa típica mexicana, el diplomático en compañía de sus colaboradores cantaron Cielito Lindo en japonés, versión que fue celebrada en las redes sociales.

Has escuchado alguna vez el Cielito Lindo... ¿en japonés? 😲

De parte de la Embajada de Japón🇯🇵 les tenemos una sorpresa especial para todos en México, esperamos que canten con nosotros🎵

¡Feliz Día de la Independencia, les deseamos que pasen muy felices fiestas patrias! 🔔🇲🇽 pic.twitter.com/W3CKr3AgGL — JapanEmb_Mexico (@JapanEmb_Mexico) September 15, 2026

¿Quién es el creador de Cielito Lindo?

La canción ocupa un lugar particular dentro de la cultura popular mexicana por la manera en que ha acompañado momentos de celebración y también episodios marcados por la adversidad.

La canción fue compuesta por Quirino Mendoza y Cortés, músico nacido en Xochimilco en 1862, cuya trayectoria incluyó distintos géneros que tuvieron presencia en la música de su época.

Mendoza y Cortés compuso música religiosa y posteriormente trabajó con corridos, valses, huapangos, marchas y boleros, además de dejar otras piezas reconocidas, entre ellas la polka Jesusita en Chihuahua.

El compositor murió el 9 de noviembre de 1957, décadas después de haber creado la obra que terminaría convirtiéndose en una de las canciones mexicanas más conocidas dentro y fuera del país.

De acuerdo al INBAL, el origen de Cielito lindo también está relacionado con una tradición musical anterior a su incorporación al repertorio mexicano. La canción es considerada de origen andaluz y su inicio hace referencia a la Sierra Morena.

La composición que se atribuye a Mendoza y Cortés apareció en 1882 y con el paso de las décadas se incorporó al repertorio de la cultura musical mexicana. La pieza incluso fue dedicada por el compositor a su esposa, Catalina Martínez, quien tenía un lunar cerca de la boca, un detalle relacionado con uno de los versos más conocidos de la canción.