¿Abre Chedraui y Walmart este 16 de septiembre? Horarios de sucursales (Margarito Pérez Retana / Pexels)

Durante los festejos patrios las sucursales de Chedraui y Walmart mantendrán sus labores con normalidad este 16 de septiembre en sus horarios establecido.

Hasta el momento no han anunciado un horario de atención especial, sin embargo, pueden variar de acuerdo a la zona y la sucursal.

¿Qué horarios tiene Chedraui?

Las sucursales de Chedraui mantienen un horario fijo de 7:00 a 22:00 horas de lunes a domingo, los 365 días del año, no obstante, días como el 24 y 31 de diciembre realizan un cierre más temprano.

Hasta el 30 de junio de 2026, Chedraui reportó 728 sucursales en México en los formato de Tienda Chedraui (221), Super Chedraui (83), Súper Che (7), Supercito (379) y Tiendas Arteli (38).

¿Qué horarios tiene Walmart?

En Walmart los horarios de atención varían de acuerdo a la zona y sucursal, la apertura es a las 7:00 horas mientras que el cierre va desde las 22:00 hasta las 23:00 horas. También existen sucursales con atención las 24 horas del día.

Asimismo, días como 24 y 31 de diciembre tienden a cerrar más temprano.

Actualmente cuenta con alrededor de 338 sucursales de Walmart Supercenter y 104 tiendas de Walmart Express en todo el país.

¿Cómo puedo consultar el horario de sucursales?

Para conocer el horario de atención de una sucursal en específico, te recomendamos consultar las páginas y canales oficiales o de manera directa en tienda.