Grito de Independencia: canciones que no pueden faltar en las fiestas patrias

Estas fiestas patrias, son muchas las canciones que acompañarán la celebración del Grito de Independencia, entre las cuales domina el ritmo del mariachi, con esas canciones que se entonan en unísono y se han quedado tatuadas en la memoria de todo mexicano, que en cuanto suenan ya se recuerda la letra al instante. Es por esto que aquí te presentamos algunas de esas canciones que evocan gritos emocionados, llanto y amor:
Estas son las canciones que no pueden faltar en estas fiestas patrias con Mariachi
- Acá entre nos - Vicente Fernández
- Amor eterno - Juan Gabriel
- Así fue - Juan Gabriel
- Ay Jalisco, no te rajes - Jorge Negrete
- Caminos de Michoacán - Federico Villa
- Cielito lindo - Mariachi Vargas de Tecalitlán
- Cucurrucucú paloma - Lola Beltrán
- El Mariachi Loco - Mariachi de la Ciudad de México
- El Rey - Vicente Fernández
- El Sinaloense - Luis Pérez Meza
- El último trago - José Alfredo Jiménez
- El viajero - Luis Miguel
- Ella - José Alfredo Jiménez
- Guadalajara - Mariachi Vargas de Tecalitlán
- Hermoso cariño - Vicente Fernández
- Jarabe tapatío - Mariachi Vargas de Tecalitlán
- La Bikina - Luis Miguel
- La diferencia - Juan Gabriel
- Media vuelta - Javier Solís
- México en la piel - Luis Miguel
- México lindo y querido - Jorge Negrete
- México lindo y querido - Vicente Fernández
- México, México - Pedro Vargas
- Serenata huasteca - José Alfredo Jiménez
- Serenata huasteca - Luis Miguel
- Si quieres - Juan Gabriel
- Son de la Negra - Mariachi Vargas de Tecalitlán
- Viva México - Pedro Vargas
- Volver, volver - Vicente Fernández
- Ya lo sé que tú te vas - Juan Gabriel
Artistas infaltables en las fiestas patrias
Y aún si con esta lista no crees que pueda ser suficiente, aquí algunos de los artistas con los que encontrarás de los mejores repertorios para amenizar tu celebración:
- Amalia Mendoza “La Tariácuri”
- Antonio Aguilar
- Chavela Vargas
- Cuco Sánchez
- Javier Solís
- Jorge Negrete
- José Alfredo Jiménez
- Juan Gabriel
- Lola Beltrán
- Lucha Villa
- Luis Pérez Meza
- Miguel Aceves Mejía
- Pedro Infante
- Pedro Vargas
- Vicente Fernández