Grito de Independencia: canciones que no pueden faltar en las fiestas patrias

Mariachis. CIUDAD DE MÉXICO, 03MARZO2026.- Un conjunto de mariachis interpretaron varias canciones al exterior de la Cámara de Diputados mientras esperaban su acceso a una reunión programada con legisladores. FOTO: MARIO JASSO/CUARTOSCURO.COM (Mario Jasso)

Estas fiestas patrias, son muchas las canciones que acompañarán la celebración del Grito de Independencia, entre las cuales domina el ritmo del mariachi, con esas canciones que se entonan en unísono y se han quedado tatuadas en la memoria de todo mexicano, que en cuanto suenan ya se recuerda la letra al instante. Es por esto que aquí te presentamos algunas de esas canciones que evocan gritos emocionados, llanto y amor:

Estas son las canciones que no pueden faltar en estas fiestas patrias con Mariachi

Acá entre nos - Vicente Fernández

- Vicente Fernández Amor eterno - Juan Gabriel

- Juan Gabriel Así fue - Juan Gabriel

- Juan Gabriel Ay Jalisco, no te rajes - Jorge Negrete

- Jorge Negrete Caminos de Michoacán - Federico Villa

- Federico Villa Cielito lindo - Mariachi Vargas de Tecalitlán

- Mariachi Vargas de Tecalitlán Cucurrucucú paloma - Lola Beltrán

- Lola Beltrán El Mariachi Loco - Mariachi de la Ciudad de México

- Mariachi de la Ciudad de México El Rey - Vicente Fernández

- Vicente Fernández El Sinaloense - Luis Pérez Meza

- Luis Pérez Meza El último trago - José Alfredo Jiménez

- José Alfredo Jiménez El viajero - Luis Miguel

- Luis Miguel Ella - José Alfredo Jiménez

- José Alfredo Jiménez Guadalajara - Mariachi Vargas de Tecalitlán

- Mariachi Vargas de Tecalitlán Hermoso cariño - Vicente Fernández

- Vicente Fernández Jarabe tapatío - Mariachi Vargas de Tecalitlán

- Mariachi Vargas de Tecalitlán La Bikina - Luis Miguel

- Luis Miguel La diferencia - Juan Gabriel

- Juan Gabriel Media vuelta - Javier Solís

- Javier Solís México en la piel - Luis Miguel

- Luis Miguel México lindo y querido - Jorge Negrete

- Jorge Negrete México lindo y querido - Vicente Fernández

- Vicente Fernández México, México - Pedro Vargas

- Pedro Vargas Serenata huasteca - José Alfredo Jiménez

- José Alfredo Jiménez Serenata huasteca - Luis Miguel

- Luis Miguel Si quieres - Juan Gabriel

- Juan Gabriel Son de la Negra - Mariachi Vargas de Tecalitlán

- Mariachi Vargas de Tecalitlán Viva México - Pedro Vargas

- Pedro Vargas Volver, volver - Vicente Fernández

- Vicente Fernández Ya lo sé que tú te vas - Juan Gabriel

Artistas infaltables en las fiestas patrias

Y aún si con esta lista no crees que pueda ser suficiente, aquí algunos de los artistas con los que encontrarás de los mejores repertorios para amenizar tu celebración: