Año Nuevo Chino: Estos son los signos del zodiaco chino con las mejores predicciones para el 2026

Fortuna del Zodiaco Chino para este 2026 El calendario del zodiaco chino es un ciclo de doce años representado por doce animales distintos; en orden, los signos zodiacales chinos son: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

El Año Nuevo Chino inició este martes 17 de febrero, una festividad que se celebrará alrededor de quince días y que también podrá conmemorarse en la Ciudad de México gracias a diversas actividades que tienen por propósito crear un puente cultural entre la cultura mexicana y la china.

Aportando a esta difusión de las tradiciones chinas como medio para fortalecer la relación entre ambas nacionalidades, en esta nota te contaremos cuál es la fortuna que te espera este 2026, denominado el Año del Caballo de Fuego, de acuerdo a tu animal asignado por el Zodiaco Chino.

La leyenda del Zodiaco Chino

De acuerdo con la leyenda china, el Emperador de Jade (o Buda) organizó una “Gran Carrera” para seleccionar a los animales que medirían el tiempo, invitándolos a cruzar un caudaloso río; los primeros en llegar —por orden— fueron: rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro y cerdo.

Según el mito, la Rata llegó primero a la meta debido a que engañó al Buey para llevarla en su lomo; al llegar a la orilla, el roedor saltó y robó el primer lugar.

Después del Buey, que llegó segundo tras ser engañado, el Tigre arribó tercero por su rapidez y fuerza, mientras que el conejo llegó cuarto al saltar sobre piedras y un tronco flotante.

El Dragón, a pesar de poder volar, se detuvo a ayudar criaturas y aldeas, lo que retrasó su carrera.

La Serpiente asustó al Caballo, robando su posición, mientras que la Cabra, el Mono y el Gallo trabajaron en equipo al crear una balsa para cruzar.

El Perro, a pesar de su talento en el nado, se distrajo jugando en el río; por otra parte, el Cerdo se detuvo a comer y dormir, pese a ello, es símbolo de abundancia.

¿Cómo saber qué animal del Zodiaco Chino soy y cuál es su significado?

La leyenda del Zodiaco Chino revela en las acciones de los competidores los simbolismos asignados a cada animal, y, de acuerdo a la cultura china, estos rasgos de personalidad tienden a reflejarse también en las personas nacidas bajo dicho signo.

A diferencia del zodiaco común que conocemos, el signo del zodiaco chino de cada persona será de acuerdo al año en que nació, es decir, qué animal dominaba el año en el ciclo del calendario lunar.

Rata ( inteligente, ingeniosa y estratégica ): 1984, 1996, 2008, 2020.

( ): 1984, 1996, 2008, 2020. Buey ( trabajador, confiable y perseverante ): 1985, 1997, 2009, 2021.

( ): 1985, 1997, 2009, 2021. Tigre ( valiente, carismático y pasional ): 1986, 1998, 2010, 2022.

( ): 1986, 1998, 2010, 2022. Conejo ( sensible, elegante y prudente ): 1987, 1999, 2011, 2023.

( ): 1987, 1999, 2011, 2023. Dragón ( poderoso, ambicioso y líder nato ): 1988, 2000, 2012, 2024.

( ): 1988, 2000, 2012, 2024. Serpiente ( sabia, intuitiva y analítica ): 1989, 2001, 2013, 2025.

( ): 1989, 2001, 2013, 2025. Caballo ( enérgico, sociable e independiente ): 1990, 2002, 2014, 2026 .

( ): 1990, 2002, 2014, . Cabra ( creativa, empática y sensible ): 1991, 2003, 2015.

( ): 1991, 2003, 2015. Mono ( ingenioso, versátil y curioso ): 1980, 1992, 2004, 20016.

( ): 1980, 1992, 2004, 20016. Gallo ( observador, perfeccionista y ordenado ): 1981, 1993, 2005, 2017.

( ): 1981, 1993, 2005, 2017. Perro ( leal, honesto y protector ): 1982, 1994, 2006, 2018.

( ): 1982, 1994, 2006, 2018. Cerdo (generoso, honesto y próspero): 1983, 1995, 2007, 2019.

Y ahora que conoces tu signo zodiacal chino, ¡descubramos tu fortuna para este 2026!

Los signos del Zodiaco Chino con la mejor fortuna para el 2026

Este 2026 corresponde al Año del Caballo, signo en el zodiaco chino que se asocia con la energía, transformación y progreso, ya que la frase tradicional que acompaña este ciclo es Mǎ dào chéng gōng (马到成功), que se traduce literalmente como “éxito inmediato al llegar el caballo”.

Sin embargo, incluso si el signo Caballo será protagonista este 2026 debido a que se avecinan grandes cambios en las vidas de las personas nacidas en un año regido por este animal, también existen varios animales más que destacan por la buena fortuna, estabilidad y relaciones amenas que este año traerá consigo.

De acuerdo con las predicciones realizadas por Thierry Chow, consultora de Feng Shui con sede en Hong Kong, la fortuna del zodiaco chino será la siguiente: