¿Los Therian llegan a la Liga MX? Roberto Alvarado habla de la tendencia en Chivas (Imago 7)

El Club Deportivo Guadalajara atraviesa su mejor momento, con seis victorias consecutivas, y tras el triunfo en el Clásico Nacional el conjunto rojiblanco se posiciona como líder en la tabla general. Fue Roberto Alvarado, extremo o mediocampista ofensivo del club, quien compartió en las redes sociales del equipo una declaración curiosa:

“Un dato curioso: todos los de las Chivas son therian porque son unos perros para jugar”, dijo Alvarado previo al partido ante Cruz Azul.

Chivas se mantiene invicto en seis jornadas

El comentario de Alvarado surge en el mejor momento del equipo, por lo que, de acuerdo con analistas, no surge de la nada; es más bien el resultado de la confianza y la seguridad que siente el equipo rojiblanco tras la victoria ante el América.

Chivas se enfrentará a Cruz Azul en la Jornada 7, un encuentro que genera reflectores debido a la historia entre ambos clubes.

¿Qué son los Therians?

Ya te explicamos cuál es la diferencia entre los Therians y los furros; ahora te contamos qué es Therian.

De acuerdo con diferentes foros de discusión de esta comunidad, así como lo explicado por sus propios integrantes en redes sociales, los Therians son un grupo de personas que se identifican parcial o totalmente con algún animal.

La identificación puede ser mental, espiritual o emocional.

Los Therians pueden llegar a identificarse con animales como lobos, zorros, gatos, perros o aves, aunque las características por las que se identifican son independientes del aspecto físico y varían de manera individual.