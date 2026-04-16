Sam’s Club remata Smart TV Samsung de 55 pulgadas con descuento y meses sin intereses: así es la oferta que todos esperaban

Sam’s Club lanzó una oferta en una Smart TV Samsung de 55 pulgadas que ya está llamando la atención de quienes buscan renovar su hogar.

Se trata de un modelo con tecnología QLED y Quantum Dot, una combinación que, en palabras simples, convierte cada escena en una paleta de colores más intensa, brillante y precisa.

Este tipo de pantallas logra representar millones de tonalidades con mayor fidelidad, algo que se nota especialmente en series, deportes y videojuegos.

Donde, además del descuento directo que va de $14,320.97 a $7,361.51, puedes adquirirla por hasta 15 meses sin intereses, lo que permite pagar poco a poco sin sacrificar la calidad.

¿Qué tiene esta Smart TV Samsung que la hace tan atractiva?

El atractivo real de esta televisión es su tecnología Quantum Dot, capaz de ofrecer un 100% de color, lo que se traduce en imágenes más vivas incluso en escenas oscuras o muy iluminadas.

Además, incluye resolución 4K UHD, lo que multiplica el nivel de detalle en comparación con pantallas tradicionales.

Este tipo de Smart TV integra un sistema operativo que permite acceder a plataformas de streaming, apps y contenido gratuito sin necesidad de dispositivos externos.

También incorpora funciones como:

HDR para mejorar contraste

Audio envolvente tipo Dolby

Conectividad con otros dispositivos del hogar

Todo pensado para que la sala deje de ser solo sala y se convierta en un pequeño centro de entretenimiento.

Otro punto clave es su diseño delgado tipo AirSlim, que prácticamente se integra al espacio sin robar protagonismo.

Para quienes estaban esperando el momento de cambiar de tele, este podría ser ese instante donde el ahorro y las facilidades de pago, son lo más importante.