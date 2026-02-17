Tendencias

Autoridades alertan sobre delitos en plataformas de citas y comparten medidas para navegar con mayor seguridad

¿Utilizas Apps de citas? estas recomendaciones te interesan

Por Tamara Ramírez Villegas
Ilustración surrealista de collage en técnica mixta. Dos smartphones modernos se sitúan uno frente al otro sobre un fondo rosa texturizado y granulado. Del interior de las pantallas, emergen dos manos humanas que se encuentran en el centro, entrelazando sus dedos. Sobre cada teléfono hay un diálogo blanco contiene un corazón rojo.
Aplicaciones de citas

Las plataformas de citas en línea han facilitado la creación de vínculos y la interacción con nuevas personas, no solo cerca de ti, sino en cualquier parte del mundo. Sin embargo, pese a sus beneficios, también representan un riesgo, ya que en estos espacios se han cometido diversos delitos y modalidades de fraude como la sextorsión, las estafas sentimentales y otros ilícitos digitales.

La sextorsión es uno de los delitos más frecuentes en este tipo de aplicaciones, consiste en obtener imágenes o videos íntimos tras establecer una relación de confianza con la víctima, para posteriormente chantajearla. Generalmente, el agresor exige dinero, tarjetas de regalo o más contenido íntimo bajo la amenaza de difundir el material.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, emitió recomendaciones para una navegación segura:

Verificar que las aplicaciones sean originales: descargar únicamente desde tiendas oficiales y revisar la información del desarrollador, así como comentarios y valoraciones de otros usuarios.

Cuidado con el “love bombing”: mantener cautela con personas que expresan afecto de manera acelerada o plantean compromisos prematuros, ya que pueden ser señales de manipulación emocional para generar confianza artificial.

Evitar salir de la aplicación: las plataformas cuentan con sistemas de seguridad en sus chats; migrar la conversación a otros medios puede facilitar la evasión de estos mecanismos.

Revisar las fotografías del perfil: imágenes excesivamente perfectas, poco naturales o similares a fotografías de stock pueden indicar usurpación de identidad o contenido generado con inteligencia artificial.

Limitar la información personal: proteger datos personales y restringir permisos de geolocalización para reducir riesgos innecesarios.

No enviar dinero: rechazar cualquier solicitud de ayuda económica, ya sea mediante depósitos, transferencias o tarjetas de regalo.

Verificar la identidad: antes de un encuentro presencial, realizar una videollamada u otro método que ayude a confirmar que la persona es quien dice ser.

Elegir un lugar seguro para la reunión: optar por espacios públicos y concurridos, utilizar transporte propio si es posible e informar a alguien de confianza dónde y con quién se estará; compartir la ubicación en tiempo real puede ser una medida adicional.

Reportar y bloquear: ante cualquier conducta sospechosa, es importante denunciar dentro de la plataforma para contribuir a la seguridad de otros usuarios.

El catfish —suplantación de identidad para engañar emocionalmente a otra persona— se ha vuelto una práctica común en el entorno digital, por lo que es fundamental mantener una actitud crítica y preventiva. Asimismo, es importante recordar que, ante cualquier tipo de abuso relacionado con la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, la Ley Olimpia protege a las víctimas y sanciona este tipo de violencia digital.

Tendencias