Exatlón México, La Villa 360: ¿Quién gana hoy 13 de abril? Esta noche los Rojos atacarán y los Azules defenderán; conoce quién gana hoy en Exatlón México (Exatlón México)

Comienza la semana 29 de esta temporada, durante la cual se reanudará el Duelo de Eliminación, por lo que esta noche ambos equipos competirán por la Ventaja y la Villa 360; conoce quién gana hoy.

Después de que Adrián Leo y Evelyn Guijarro ganaran los autos en la Batalla por el Carro, y con los Rojos estando tres semanas seguidas en la Barranca, estos se encuentran desesperados por hacerse de la Villa 360 y la Ventaja, mientras que los Azules mantuvieron un dominio en todas las batallas de la semana anterior.

Por lo tanto, aquí te compartimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 hoy, 13 de abril?

El equipo Azul ha mantenido la Villa 360 durante tres semanas consecutivas, por lo que los Rojos intentarán recuperar esta importante ventaja estratégica para iniciar la semana 29 de Exatlón México.

Así, previo a la batalla por la Villa 360 y al no perder a ningún integrante este domingo, ambos equipos se encuentran en el mismo nivel para competir por las comodidades que ofrece esta ventaja.

Sin embargo, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este lunes 13 de abril será el equipo Rojo.

Horario y dónde ver en vivo Exatlón México hoy

El capítulo de la competición de la Villa 360 de este lunes 13 de abril en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales también llevan el nombre de Azteca Uno.

¿Quiénes son los participantes de Exatlón México que continúan en la competencia?

Debido a que no hubo Domingo de Eliminación, los Azules continúan con 5 integrantes y los Rojos con 7. Sin embargo, en esta semana 29 las mujeres están en riesgo de ser eliminadas, por lo que aquí te decimos qué participantes continúan en Exatlón México:

Rojos

Mario Mono Osuna

Humberto Noriega

Benyamin Saracho

Mati Álvarez

Paulette Gallardo

Karol Rojas

Jazmín Hernández

Azules