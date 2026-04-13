The Amazing Digital Circus en México: inicia la preventa de Cinemex... tres horas antes de la hora programada

Preventa Digital Circus en Cinemex Clientes señalan a la cadena de inconsistencias en el tiempo programado de la preventa.

Después de que fanáticos y fanáticas de la animación independiente en México realizaran una campaña vía redes sociales para traer The Amazing Digital Circus: The Last Act a los cines del país, Cinemex respondió la solicitud y este lunes 13 de abril arrancó la preventa para ver el último episodio de la serie en pantalla grande.

Sin embargo, diversos testimonios de las y los clientes de la cadena de cines, señalaron que la preventa inició horas antes del tiempo previamente programado, lo que ocasionó que la mayor cantidad de las funciones se agotaran.

Señalan inconsistencias en la preventa Digital Circus de Cinemex

En el anuncio oficial realizado por Cinemex sobre el estreno del último episodio del fenómeno web The Amazing Digital Circus en cines del país, informó al público fanático que la preventa para las funciones iniciaría este lunes 13 de abril a las 12:00 horas del mediodía, con funciones que comenzarían desde el jueves 4 de junio.

No obstante, internautas señalaron que la preventa estuvo disponible desde las 8 y 9 de la mañana, lo que ocasionó que varias funciones se agotaran antes de la hora programada en el anuncio oficial.

🎪 ¡La Preventa Cinemex para The Amazing Digital Circus ya está disponible en nuestra app y sitio web! Vívelo en exclusiva en Cinemex. Boletos: https://t.co/0NpS9s1qCL#TheAmazinDigitalCircus#DigitalCircusCinemex pic.twitter.com/L5O4Qoiaph — Cinemex (@Cinemex) April 13, 2026

Otros testimonios también señalaron que la preventa no aplicó a las sucursales, ya que los boletos para The Amazing Digital Circus: The Last Act estuvieron disponibles en ventanilla desde el domingo por la noche, lo que causó la molestia de los fanáticos y fanáticas que hoy hallaron funciones agotadas en sus ciudades a pesar de ingresar a la hora anunciada de preventa.

“¡La preventa la abrieron antes! Digo, agradezco que traigan la proyección pero tengan cuidado con eso, estoy trabajando y planeaba comprar los boletos en hora de comida y vi que desde temprano ya se podían comprar y tuve que ingeniármelas para que mi amiga los compre", reportó una usuaria de X, antes Twitter.

¿Cinépolis proyectará The Amazing Digital Circus en México?

Glitch Studios, quien produce el popular fenómeno de internet, anunció el viernes de la semana pasada que el último episodio de El Asombroso Circo Digital —su traducción en Latinoamérica— sería proyectado a nivel internacional en cines, un hecho sin precedentes en la animación independiente.

Ante la ausencia de México en la primera versión de la lista de países a los que la serie llegaría a pantalla grande, fanáticos y fanáticas se movilizaqron rápidamente en redes sociales para solicitar a las cadenas Cinépolis y Cinemex la proyección de la serie.

Cinépolis fue activo en las contestaciones a usuarios y usuarias que solicitaban el final de la serie en sus salas de cine, respondiendo con divertidos memes relacionados a los personajes de Digital Circus y manteniendo la expectativa latente por un anuncio.

Entendemos el interés, pero por ahora no hay información confirmada. Cualquier novedad se anunciará en nuestras redes. 🙌 — Cinépolis (@Cinepolis) April 13, 2026

Sin embargo, la cadena de cines no ha realizado ningún comunicado oficial respecto a si también proyectará el último episodio de la popular serie de animación independiente.

"Entendemos el interés, pero por ahora no hay información confirmada. Cualquier novedad se anunciará en nuestras redes“, fue una de las últimas respuestas de Cinépolis este lunes, ante las peticiones de personas que no cuentan con locales Cinemex cerca de sus comunidades.