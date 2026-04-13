Resultados Chispazo Clásico 13 de abril 2026: números ganadores del sorteo 11944 (Especial Crónica)

En punto de las 21:00 horas se llevará a cabo la transmisión en vivo de los sorteos electrónicos de la Lotería Nacional, donde se darán a conocer los números ganadores del sorteo 11944 del Chispazo Clásico de este lunes 13 de abril de 2026.

Chispazo forma parte de la familia de los Sorteos Electrónicos de Lotería Nacional y es de los más sencillos de ganar. No tiene bolsa mínima garantizada, ya que su premiación depende de las ventas que se acumulen para cada sorteo.

Resultados Chispazo Clásico 13 de abril 2026: números ganadores del sorteo 11944 hoy

El Chispazo se lleva a cabo dos veces al día, todos los días de la semana.

Hasta el momento, únicamente se han publicado los resultados del Sorteo Chispazo de las 15:00 horas (tiempo del centro de México) de este lunes 13 de abril de 2026, cuyos números ganadores fueron: 02-06-10-15-19.

En cuanto a los resultados del sorteo 11944 del Chispazo Clásico de este lunes, aquí estaremos actualizando cuál será la combinación ganadora en cuanto se publique de manera oficial, por lo que te invitamos a mantenerte atento y atenta a este canal, deseándote la mejor de las suertes.

Dónde consultar los resultados oficiales del Chispazo Clásico hoy

Los resultados completos y actualizaciones del sorteo pueden consultarse en los canales oficiales de la Lotería Nacional, donde diariamente se publican las combinaciones ganadoras y el detalle de premios correspondientes a cada sorteo.

Aquí te compartiremos la transmisión en vivo del sorteo de este lunes 13 de abril de 2026 en el canal de YouTube de Lotería Nacional, donde podrás seguir los resultados de los diferentes sorteos de hoy en directo.

Cómo se juega el Chispazo en México

El Chispazo se realiza todos los días en dos horarios: el primero por la tarde, conocido como “de las Tres”, y el segundo por la noche, denominado “Clásico”. En ambos casos, los participantes eligen cinco números de un total de 28 disponibles, con distintas combinaciones posibles.

Se trata de un juego accesible y de rápida resolución, lo que ha contribuido a su popularidad entre quienes buscan participar de manera cotidiana en sorteos de azar.

Precio del boleto y cómo cobrar premios

El costo por cada apuesta sencilla es bajo, lo que facilita la participación constante. Los premios se determinan en función del número de aciertos, permitiendo obtener ganancias incluso con coincidencias parciales.

Para cobrar cualquier premio, los ganadores deben presentar su comprobante en puntos autorizados o en oficinas de la Lotería Nacional, dentro del plazo establecido.