Carretera Picacho-Ajusco: salvan a persona que intentaba arrojarse de un puente

Una fuerte movilización de servicios de emergencia se registró en el puente del paraje 38 de la carretera Picacho-Ajusco, al sur de la Ciudad de México, luego de que una persona presuntamente intentara arrojarse desde la estructura.

De acuerdo con los primeros reportes, la situación ocurrió cuando el individuo se encontraba en una zona de riesgo del puente, lo que alertó a automovilistas y personas que transitaban por el lugar.

Testigos señalaron que varias personas intervinieron para sujetarlo y evitar que se lanzara, mientras arribaban elementos de seguridad y servicios de emergencia para controlar la situación.

La movilización provocó afectaciones a la circulación en la zona durante varios minutos, debido a la presencia de unidades y al cierre parcial del paso.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre el estado de salud de la persona ni las circunstancias que originaron el hecho.