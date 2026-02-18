¡CUIDADO! Autoridades alertan por retiro de alimento para gato; te decimos qué marca está comprometida y dónde ocurrió

¡CUIDADO! Autoridades alertan por retiro de alimento para gato contaminado; te decimos qué marca podría enfermar a tu mascota

Una alerta sanitaria encendió las señales de precaución entre dueños de gatitos luego de que se anunciara el retiro voluntario de un lote de comida para gato comercializado.

La medida se tomó luego de que se detectó que el producto podría contener niveles insuficientes de tiamina, también conocida como vitamina B1, un nutriente esencial para el bienestar de tu michi.

La decisión fue difundida como aviso de seguridad al consumidor y responde a un reporte de posible enfermedad asociado con el consumo del alimento, lo que llevó a la empresa fabricante a retirar el producto de manera preventiva.

¿Cuál es la marca y el lote de alimento para gato afectados?

El retiro aplica únicamente a un lote específico de comida liofilizada para gatos con las siguientes características:

Marca: Quest

Quest Sabor: nuggets de pollo liofilizados

nuggets de pollo liofilizados Presentación: bolsa de 10 onzas

bolsa de 10 onzas Lote: C25288

C25288 Caducidad: octubre de 2027

Autoridades pidieron a los consumidores revisar cuidadosamente el empaque, ya que solo ese lote presenta el problema detectado.

Quest nuggets de pollo liofilizados

Por qué la deficiencia de vitamina B1 puede enfermar a los gatos

La tiamina es fundamental para el metabolismo energético y el funcionamiento del sistema nervioso de los felinos. Cuando la dieta carece de este nutriente, los síntomas pueden aparecer de forma gradual y empeorar con el tiempo si no se corrige la alimentación.

Entre los posibles efectos se encuentran:

Alteraciones neurológicas

Pérdida de apetito

¿Qué debo hacer si compré este alimento para gato?

Revisa el lote y la fecha de caducidad en el empaque

en el empaque Suspende su uso inmediatamente si coincide con el producto retirado

si coincide con el producto retirado Consulta a un veterinario si tu mascota presenta síntomas

Hasta ahora se ha reportado al menos un caso de enfermedad relacionado con el producto distribuido en Estados Unidos, aunque el animal afectado logró recuperarse tras recibir atención veterinaria.