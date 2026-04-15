Chedraui revienta precios esta semana: promociones de hasta 35% que se acaban el viernes 17 de abril

Si eres de los que espera el momento exacto para hacer esa compra que lleva días pendiente, esta semana Chedraui llegó a darle un empujoncito a tu cartera. La cadena de supermercados activó una ola de ofertas y promociones con vigencia al viernes 17 de abril de 2026, y algunas se extienden hasta el 27 del mismo mes o hasta agotar existencias.

La mezcla de descuentos directos en anaquel, bonificaciones en el monedero electrónico MiChedraui y productos de distintas categorías convierte esta semana en una oportunidad para hacer compras inteligentes.

Oferta en llantas con más de 500 pesos de ahorro

Si tu coche necesita cambio de llantas, esto te va a gustar. La llanta Kumho Sense KR26 175/70R13 82H baja de su precio habitual de $2,447.10 a tan solo $1,882.35, una diferencia de casi 565 pesos.

Para una compra que normalmente pesa bastante en el presupuesto familiar, ese ahorro alcanza para completar una despensa.

Ofertas Chedraui: Llanta Kumho sense KR26 175/70R13 82H

Asimismo, podrás encontrar que la Llave Mikel’s Cruz Galvanizada 18 Pulgadas está a solo $289.00

Ofertas Chedraui: juego 2 sillas de comedor Madesa marrón/negro.

Por último, puedes encontrarJuego 2 Sillas de Comedor Madesa 4255 Marron/Negro con una rebaja interesante. El precio regular es de $6,399.00, pero hasta el viernes tienen un valor de $4,099.00.

El monedero MiChedraui: el aliado secreto del ahorro inteligente

Aquí está el detalle que mucha gente pasa por alto. Más allá del precio en anaquel, la cadena ofrece hasta 20% de bonificación en categorías seleccionadas a través del monedero MiChedraui, con promociones escalonadas en alimentos, limpieza y cuidado personal.

Esto significa que cada peso que gastas puede regresar a tu bolsillo en forma de saldo para la próxima compra. Una estrategia que convierte el supermercado en algo más parecido a una inversión que a un gasto.

Recuerda que es importante revisar las promociones que puedes combinar para aprovechar las ofertas al máximo y no llevarte sorpresas al llegar a la caja.

¿Hasta cuándo duran estas promociones de Chedraui?

Las ofertas de abril en Chedraui están vigenteshasta el 27 de abril de 2026, aunque algunos productos pueden variar dependiendo de la sucursal o disponibilidad.

Sin embargo, las ofertas más agresivas, como las de llantas y algunos productos de temporada, tienen como fecha límite el viernes 17 de abril, así que el reloj ya está corriendo.

La recomendación es que, si ya tienes identificado lo que necesitas comprar esta semana, no lo dejes para el fin de semana. Las promociones hasta agotar existencias no esperan a nadie.