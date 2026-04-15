Practical Magic 2: el regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman como las hermanas Owens

Hechizo de amor 2 Sandra Bullock y Nicole Kidman se reunieron en CinemaCon para anunciar ‘Practical Magic 2′.

La historia de magia, hermandad y amor que resaltó entre las comedias románticas de los años noventa por su narrativa sobrenatural, Practical Magic (conocida en Latinoamérica como Hechizo de amor) tendrá una secuela, según lo confirmaron Sandra Bullock y Nicole Kidman en un evento de cine en Las Vegas; las actrices protagonizaron la primer entrega de este thriller romántico y se reunirán para la segunda parte en sus antiguos papeles.

Practical Magic se convirtió en un tesoro de nostalgia que cuenta con un gran número de seguidores y seguidoras a lo largo de los años, por lo que sus protagonistas decidieron continuar la historia de las hermanas Owens con la promesa de expandir no sólo la magia, sino el amor de esta peculiar familia de brujas.

¿De qué trata Hechizo de amor (1998)?

Basada en la novela de Alice Hoffman, Practical Magic narra la historia de dos hermanas que descienden de una larga línea de brujas y lidian con una maldición familiar que “mata” a cualquier hombre que amen.

La cinta fue dirigida por Griffin Dunne, protagonizada por Sandra Bullock en el papel de la tranquila Sally Owens y Nicole Kidman como su hermana, la aventurera Gillian Owens, quienes son el constante centro de cotilleos en el pueblo, pues vecinas las señalan como brujas... y no se equivocan.

Este talento mágico, junto a las diferentes personalidades entre las hermanas, fueron los elementos clave para la dirección de la historia, pues las acciones imprudentes de Gillian, junto al apoyo incondicionable de su hermana Sally, desencadenarán mayores problemas para la familia y su secreto sobrenatural.

Querida por la celebración de la hermandad y el amor propio que retrata, Hechizo de amor pasó a la historia como una de las películas que mejor reflejan la fuerza femenina y la sororidad entre mujeres, por lo que “es una historia que la gente se ha negado cortésmente a dejar ir”, dijo Sandra Bullock en el evento CinemaCon de este 2026.

Practical Magic 2: trama, elenco y detalles que no sabías

La secuela de Hechizo de amor seguirá la historia de Sally Owens, Bullock, quien se enfrenta a la separación de sus hijas que, ya adultas, han comenzado una nueva vida por su cuenta. Kidman, por su parte, en el papel de Gillian Owens se ha acomodado a la vida de soltería acompañada de un gato negro.

No obstante, la aparición de un misterioso hombre (interpretado por Lee Pace) traerá nuevos problemas a la familia de brujas, pues sacará a las hermanas de su pueblo para acompañarlo en una misión dramática.

The spell is cast. The date is set. Sandra Bullock and Nicole Kidman return. Only In Theaters September 18, 2026.



Rewatch the original #PracticalMagic now streaming on MAX. pic.twitter.com/SfPT1DduLX — Warner Bros. (@warnerbros) May 6, 2025

El elenco también incluye a las actrices Maisie Williams y Joey King, como las descencientes de Sally, mientras que los detalles del papel que Xolo Maridueña interpretará en la cinta se mantienen en secreto.

Dianne Wiest y Stockard Channing volverán en sus papeles originales de la primera entrega, Bridget y Frances Owens, las excéntricas tías que criaron a las protagonistas.

Durante el desarrollo de esta película, Bullock informó que la casa que se usó en Practical Magic fue reconstruida para la secuela, al ser una representación indispensable de la conexión familiar de sus personajes.

La dirección estuvo a cargo de Susanne Bier, con quien Sandra Bullock trabajó en Bird Box, y a partir de un guión coescrito por Akiva Goldsman —quien también coescribió la original— y Georgia Pritchett.

¿Cuándo se estrenará Practical Magic 2?

En el evento que tuvo lugar en Las Vegas, Bullock y Kidman expresaron que su relación era “como hermanas”, señalando que sus personalidades se complementaron al producir el proyecto gracias a la química que comparten.

También, confirmaron que la fecha de estreno será el 18 de septiembre de 2026, a comienzos del otoño que tan bien se lleva con las brujas y la temporada de terror.

A raíz del estreno de esta mágica secuela, Sandra Bullock decidió unirse a Instagram por primera vez, publicando dos videos que emanan la nostalgia del papel que interpretó casi dos décadas atrás.