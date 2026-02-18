Estos son los terribles daños físicos que podrías sufrir si eres Therian por 24 horas

El término therian ha robado la atención en redes sociales luego de que se diera a conocer el singular comportamiento de este tipo de seres; sin embargo, más allá de si estás a favor, en contra o si lo entiendes, un video viral ya analizó lo que podría ocurrirle al cuerpo humano si una persona adoptara conductas animales durante 24 horas.

La conversación en plataformas sociales no solo ha generado curiosidad, también ha reavivado preguntas sobre los límites físicos de este tipo de prácticas.

El fenómeno describe a personas que aseguran sentirse conectadas a un animal en un plano emocional o psicológico, algo que suele manifestarse mediante conductas imitativas como desplazarse sobre sus cuatro extremidades o reproducir gestos propios de distintas especies.

¿Qué muestra el video viral sobre los posibles daños físicos?

El video plantea un escenario hipotético: actuar como un animal durante un día completo podría provocar lesiones debido a que el cuerpo humano no está diseñado para moverse de forma cuadrúpeda ni absorber impactos con las muñecas o brazos.

De acuerdo con la explicación difundida en el video, la presión constante sobre muñecas y hombros, así como la postura forzada de la columna, podrían generar molestias o lesiones en articulaciones, músculos y espalda.

Las partes del cuerpo más vulnerables para un therian

Entre los riesgos físicos que se mencionan con mayor frecuencia destacan:

Sobrecarga en muñecas y hombros por soportar el peso corporal

por soportar el peso corporal Tensión en la columna vertebral al adoptar posturas no naturales

al adoptar posturas no naturales Posibles contracturas o esguinces por impactos mal distribuidos

por impactos mal distribuidos Fatiga muscular derivada de movimientos repetitivos

El mensaje principal del video funciona como advertencia pues, aunque para muchos se trata de “un juego” o una forma de expresión, sostener estas posturas durante largos periodos puede derivar en molestias reales.

"Therians":

Porque explicaron los riesgos y daños físicos que implica ser "therian" por 24 horas. pic.twitter.com/TPmglyX3qL — Tendencias (@TTendenciaX) February 16, 2026

El debate social para los therian

El auge del contenido sobre los therians refleja cómo se pueden abrir conversaciones más amplias sobre identidad, pertenencia y expresión personal e incluso tribus urbanas. En los últimos meses, la visibilidad del fenómeno ha crecido gracias a plataformas sociales, donde conviven tanto la fascinación como la crítica.

Mientras algunos lo interpretan como una forma de exploración personal, otros ponen el foco en los riesgos de llevar ciertas conductas al extremo, especialmente cuando implican exigencias físicas para el cuerpo.