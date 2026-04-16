Coppel sorprende con ofertas en productos Adidas de hasta 40%: ropa, tenis y más con descuento por tiempo limitado ropa, tenis y más con descuento por tiempo limitado

Coppel ha lanzado una promoción de Adidas con descuentos de hasta 40% en distintos productos, desde ropa hasta calzado. La campaña tiene un punto clave: es por tiempo limitado, lo que la convierte en una oportunidad que no te puedes perder.

¿Qué productos Adidas están en oferta?

Dentro de la promoción, podrás encontrar una variedad interesante de productos Adidas en oferta, pensados tanto para uso deportivo como para outfits casuales:

Tenis deportivos para correr o uso diario

para correr o uso diario Playeras y sudaderas con diseño urbano

con diseño urbano Pants y shorts para entrenamiento

para entrenamiento Accesorios deportivos como mochilas o gorras

La amplitud del catálogo responde a una tendencia clara: Adidas no solo se posiciona en el deporte, también domina el terreno del streetwear.

¿Hasta cuándo están disponibles las ofertas Adidas en Coppel?

Uno de los puntos más importantes es que estas ofertas Adidas en Coppel son temporales. La vigencia está limitada hasta el 19 de abril, lo que impulsa la decisión de compra inmediata.

La promoción de Coppel con Adidas figura como una opción atractiva para quienes buscan equilibrio entre precio y marca.