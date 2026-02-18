Exatlón México, Duelo de los Enigmas: ¿Quién gana hoy 18 de febrero? Entre tensiones y lesionados, conoce quién es el ganador del Duelo de los Enigmas este miércoles 18 de febrero (Exatlón México)

Esta noche los Rojos desean hacerse de una victoria para la semana 21, mientras que los Azules intentarán conservar su buena racha a pesar de la lesión de Dana. Conoce al equipo ganador de este miércoles 18 de febrero en Exatlón México.

Mientras que las tensiones dentro del equipo Rojo continuarán creciendo, los Azules recibirán noticias sobre el estado de salud de Dana tras su caída, lo cual podría impactar en su juego de esta noche.

Si no puedes esperar a conocer cuál será el equipo que obtenga la caja misteriosa, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy del Duelo de los Enigmas en Exatlón México.

¿Quién gana el Duelo de los Enigmas en Exatlón México hoy miércoles 18 de febrero?

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador del Duelo de los Enigmas este miércoles 18 de febrero será el equipo Rojo.

¿Cómo ver Exatlón México en vivo hoy 18 de febrero?

El capítulo por la competición del Duelo de los Enigmas de este miércoles 18 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular como todos los miércoles a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

Mientras que también podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial, llamada también Azteca Uno.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Mientras que los diferentes spoilers indican que los Rojos serán los ganadores de hoy en el Duelo de los Enigmas, durante los avances del capítulo también se ha mostrado que el equipo Azul recibirá importantes noticias sobre el estado de salud de Dana, después de tener una dolorosa caída.

Por otra parte, durante la competición de hoy, las tensiones entre ambos equipos crecerán después de que Doris celebra quitarle puntos a Mati, quien se ha visto en otros capítulos no le gusta perder.

Además, esta noche estallará una pelea entre Ernesto y Mono, aunque no se ha revelado cuál sería el motivo de esta pelea.