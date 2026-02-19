Exatlón México, la Villa 360: ¿Quién gana hoy 19 de febrero? Esta noche se llevará a cabo la final motorizada, así como la batalla por la Villa 360; conoce quién será el ganador este 19 de febrero (Exatlón México)

Esta noche los Azules defenderán la Villa 360, mientras que los Rojos intentarán recuperarla para ganar la ventaja, previo al domingo de eliminación. Conoce al equipo ganador de este jueves 19 de febrero en Exatlón México.

En la emisión de esta noche, los atletas tendrán que competir por la Villa 360, mientras cada equipo tratará de sobreponerse a sus propias dificultades. Asimismo, hoy también se llevará a cabo la final de la Batalla Motorizada para definir quién se llevará una moto.

Si te interesa saber cuál será el equipo que se impondrá sobre el otro, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Villa 360 en Exatlón México.

¿Quién gana la Villa 360 en Exatlón México hoy jueves 19 de febrero?

Previo a finalizar la semana 21, ambos equipos intentarán ganar la Villa 360 para obtener la ventaja estratégica que esta ofrece, pues un buen descanso podría ser la diferencia entre ser eliminado o continuar en la competencia.

Por lo que, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Villa 360 este jueves 19 de febrero será el equipo Azul.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy?

El capítulo por la competición de la Villa 360 de este jueves 19 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno, aunque primero se llevará a cabo la final de la Batalla Motorizada.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o e su aplicación, las cuales llevan el mismo nombre de Azteca Uno.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además de la batalla por la Villa 360, el equipo posiblemente ganador será el Azul según spoilers que se han compartido, también se llevará a cabo la final de la Batalla Motorizada entre Katia contra Ella y Alexis contra Mono.

Por otra parte, al parecer habrá roces entre Mono y Koke, después de que el primero lo menospreciara. Del mismo modo, los Azules intentarán recuperarse tras la salida de Dana, quien se lesionó en la noche del Duelo de los Enigmas.