¿Quién es Leona Vicario? Historia y muerte de la heroína de la Independencia (INAH INERM/Instituto Nacional de Antropología e Historia / Instituto Nacional de Estudios Histórico de las Revoluciones de México)

Leona Vicario es una de las heroínas de la Independencia de México, este 2026, su imagen fue retratada con luces en el Zócalo capitalino junto a Josefa Ortiz Téllez-Girón, María Ignacia Rodríguez y Gertrudis Bocanegra.

Es conocida y recordada como “La mujer más fuerte de la Independencia de México”, creó un lenguaje clave para las cartas, era espía, periodista y era corresponsal de guerra, informa el Gobierno de México en su página oficial.

Historia de Leona Vicario

María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, nació el 10 de abril de 1789 en la Ciudad de México. Hija de mestizos, creció con la comodidad de una familia criolla de clase alta. Su madre era descendiente directa de un tlatoani de Texcoco y su padre era un comerciante español respetable.

Su nacimiento se dio durante la época de la Revolución Francesa, la sucesión del trono español, la llegada a la capital novohispana de Juan Vicente de Güemes Pacheco de Padilla y Horcasitas, el segundo conde de Revillagigedo, de acuerdo con información del Gobierno de México.

Su participación en el Movimiento de Independencia

Leonora Vicario fue la primera periodista del país, tenía habilidades en la pintura, política, historia y literatura. Publicó en: El Semanario Patriótico Americano, El Federalista y el Ilustrador Americano, este último llamó la atención de los insurgentes y decidieron contactar a Vicario para que trabajara con ellos.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Vicario fue una de las primeras personas que conspiró en la lucha por la Independencia de México, junto a su esposo Andrés Quintana Roo.

Ella tenía un papel destacado en el movimiento de independencia, distribuyó la correspondencia rebelde, prestó su casa como punto de reunión, ayudó a las familias de los presos y reclutó jóvenes para la lucha armada que también financió.

En 1813 sus correos fueron interceptados, y la Real Junta de Seguridad y Buen Orden la mantuvo en un proceso por su participación en el movimiento y fue llevada a interrogatorio en el Colegio de Belén de las Mochas, donde fue internada.

Ese mismo año, con ayuda de dos corregidores pudo escapar a Oaxaca.

¿Cuándo murió Leona Vicario?

Vicario murió el 21 de agosto de 1842 a la edad de 53 años en la Ciudad de México. De acuerdo con información del Gobierno de México, en 1925 sus cenizas fueron depositadas en la cripta de la Columna de la Independencia.

Uno de sus domicilios en CDMX alberga la sede de la Coordinación Nacional de Literatura del INBAL, en el número 37 de la República de Brasil en el Centro Histórico.