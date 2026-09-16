¿Quién se equivocó en el Grito de Independencia en 2026? Estos fueron los errores virales de este año

Errores del Grito de Independencia Los errores en el momento de la ceremonia de Grito de Independencia se han convertido en una costumbre ya en los diferentes municipios del país.

A pesar de ser un momento solemne y de remembranza histórica, la ceremonia del Grito de Independencia también ha atestiguado errores y arengas poco habituales a los largo de los años, particularmente los realizados por quienes ocupan presidencias municipales en diferentes regiones. Desde confundir los nombres de personajes históricos, hasta hacerlo en estado de ebriedad. ¿De quién fue el turno este 2026?

¿Cuáles fueron los errores del Grito de Independencia de este año?

Los errores en el Grito de Independencia se han convertido ya casi en una “tradición” para la gente de nuestro país. La mayoría recuerda el “Viva Josefa Ortiz de Pinedo”, “Viva María José”, “Viva Leonario Vicario”, “Viva Josefa María Morelos y Pavón” o el “Viva el erótico pueblo de México” de años anteriores.

En esta época donde cada teléfono es una cámara y las redes sociales son de fácil acceso, estos deslices han quedo registrados y son imposibles de escapar una vez que ocurren. Sin embargo, este año parece que tuvimos un “récord limpio” y sin grandes errores durante la ceremonia.

🇲🇽👀 ¿NO ENSAYÓ EL PROTOCOLO?



“Hazle así a la bandera, sí se pasea así, ondéala”, se escuchó decir a la secretaria del @MunicipioCajeme, Lucy Navarro, a la alcaldesa interina de Cajeme, Claudia Santacruz, durante la ceremonia del Grito de Independencia.



El micrófono que la… pic.twitter.com/hn8vJIlOvG — Rosa Lilia Torres- Noticias (@rosaliliatorrs) September 16, 2026

El único registrado hasta el momento fue el ocurrido en el municipio de Cajeme, en Sinaloa. Donde la secretaria del municipio, Lucy Navarro, le dio indicaciones a la alcaldesa interina, Claudia Santacruz cuando el micrófono aún seguía prendido. “Hazle así a la bandera, sí se pasea así, ondéala” casi en tono de regaño una vez que había concluido la ceremonia.

Por otra parte, otro momento que se hizo viral ocurrió en una escuela primaria de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El niño encargado de representar a Miguel Hidalgo y Costilla gritó “Viva la Rosa de Guadalupe” en lugar de “Viva la Virgen de Guadalupe”, lo que resultó en risas por parte de quienes asistieron a la ceremonia.

Carlos Manzo aparece en el Grito de Independencia de Uruapan

Por su parte, la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, aprovechó el momento para recordar al ex edil asesinado y su exesposo, Carlos Manzo, a quien mencionó dentro de sus arengas asegurando que se trata de un grito de justicia para el estado en su búsqueda por erradicar la violencia del crimen organizado.

“¡Viva la memoria de Carlos Manzo!" expresó la mandataria durante su ceremonia del Grito de Independencia desde el Palacio Municipal.