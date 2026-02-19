La “Luna de Sangre” más esperada del año?: día y hora del próximo eclipse de 2026

Luna de sangre Luna de sangre (La Crónica de Hoy)

Si el eclipse del pasado 17 de febrero te dejó con ganas de más experiencias astronómicas, toma nota, porque se acerca otro eclipse en un espectáculo natural conocido como eclipse lunar total o “Luna de Sangre”, que ocurrirá a principio de marzo y que podrá verse desde múltiples regiones del planeta.

¿Cuándo será el eclipse lunar total de 2026?

El fenómeno ocurrirá la madrugada del 3 de marzo de 2026, justo cuando la Luna llena se alinee exactamente con la Tierra y el Sol, provocando que la sombra de nuestro planeta cubra por completo al satélite natural. Este tipo de eclipses transforma el brillo habitual de la Luna en tonos rojizos. De ahí su nombre popular de “Luna de Sangre”.

Aunque el eclipse se extiende por varias horas a lo largo de su desarrollo, la fase en que la Luna se vuelve completamente roja, llamada totalidad, tendrá una duración aproximada de 58 minutos.

¿Dónde será visible este espectáculo?

Este evento no será exclusivo de un solo continente. Dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, podrás ver distintas fases del eclipse:

Norteamérica y Centroamérica : el eclipse será visible durante la madrugada, aunque en las zonas más orientales el amanecer hará que la fase total coincida con el ocaso lunar. Las mejores vistas se esperan en regiones más al oeste.

: el eclipse será visible durante la madrugada, aunque en las zonas más orientales el amanecer hará que la fase total coincida con el ocaso lunar. Las mejores vistas se esperan en regiones más al oeste. México, Estados Unidos y Canadá : buena parte del cielo nocturno permitirá observar la transición completa hacia la Luna roja.

: buena parte del cielo nocturno permitirá observar la transición completa hacia la Luna roja. Asia, Oceanía y Pacífico : también serán regiones privilegiadas para ver el fenómeno en la noche del 2 al 3 de marzo.

: también serán regiones privilegiadas para ver el fenómeno en la noche del 2 al 3 de marzo. Europa y África: dependiendo de la ubicación geográfica y de la hora local, es posible ver solo algunas fases parciales o ninguna.

Este eclipse lunar total será uno de los pocos eventos astronómicos y el único eclipse lunar total que podrá disfrutarse antes de que ocurra otro similar hasta finales de 2028.

¿Por qué la Luna se ve roja?

La respuesta está en la atmósfera de la Tierra, ya que cuando la Luna entra completamente en la sombra de nuestro planeta, la luz solar ya no llega directamente. Sin embargo, parte de esa luz atraviesa la atmósfera terrestre y se curva, descomponiéndose. Las longitudes de onda más azules se dispersan, mientras que los tonos rojos y anaranjados se filtran y llegan a la Luna, proyectando ese tono rojizo tan característico.

Esta misma refracción es la misma razón por la que vemos los atardeceres rojizos en la Tierra, solo que en este caso la escena se repite de forma visual sobre la superficie lunar.

¿Qué otros eclipses habrá en 2026?

El 3 de marzo no será el único eclipse del año. Según el calendario astronómico, durante 2026 también se esperan los siguientes:

Un eclipse solar total el 12 de agosto , visible en regiones como el Ártico, Groenlandia y partes de Europa.

el , visible en regiones como el Ártico, Groenlandia y partes de Europa. Un eclipse lunar parcial el 28 de agosto, donde la Luna no se cubrirá por completo, pero sí se observará un marcado oscurecimiento del satélite.

Estos eventos forman parte del ciclo astronómico regular que combina eclipses solares y lunares a lo largo del año.