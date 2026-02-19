NBA All-Star 2026: la colección de New Era que realza la tendencia urbana

NBA All-Star 2026: la colección de New Era que convierte el básquet en tendencia urbana

El fin de semana del Juego de Estrellas de la NBA ya no solo es sinónimo de encestes espectaculares y show en la duela para toda la afición. Hoy en día, también es un escaparate donde el estilo cobra protagonismo. La nueva colección NBA All-Star de New Era llega con una propuesta que abraza el verdadero ADN del básquet y lo lleva a las prendas pensadas para la vida diaria, reafirmando la conexión entre deporte y la moda urbana.

La colección destaca por su enfoque en siluetas clásicas reinterpretadas con detalles gráficos y una narrativa visual que celebra la cultura del basquetbol.

La chamarra varsity que revive el espíritu universitario

Entre los lanzamientos sobresale una chamarra tipo varsity con acabado satinado que evoca la estética colegial estadounidense. Los bordados y contrastes de color la convierten en una prenda protagonista, pensada para quienes buscan un look con personalidad.

La utility jacket con guiños conmemorativos

Otra de las apuestas es una chamarra de inspiración utilitaria con múltiples bolsas y parches alusivos al All-Star. El diseño mezcla referencias militares con la iconografía del básquet, logrando una pieza más conceptual y coleccionable.

Las gorras, el corazón de la colección

Si hay un elemento que define el lanzamiento son las gorras New Era, reinterpretadas con diferentes estilos para distintos públicos. Desde modelos minimalistas con parches discretos hasta versiones con estrellas metálicas o paneles de malla, cada diseño mantiene el sello deportivo mientras se integra al streetwear contemporáneo.

La variedad confirma que el accesorio estrella sigue siendo el puente perfecto entre afición y estilo personal.

El deporte se convierte en identidad

La colección no solo celebra el All-Star, también refleja cómo la estética del básquet se ha consolidado como un lenguaje de moda global. Los detalles gráficos, las referencias retro y la paleta dominada por tonos oscuros crean una narrativa coherente que va más allá del merchandising.