¿Shrek perderá su icónica voz?: estos son otros personajes que sufrieron polémicos cambios de doblaje

Cambios en el doblaje latino En el mundo del doblaje, hemos despedido emblemáticas voces en personajes como Homero Simpson y Woody de Toy Story.

El mundo del doblaje latino no suele tener la misma popularidad que otras categorías de la industria del entretenimiento, sin embargo, es responsable de icónicos momentos que han marcado la vida de la población latinoamericana y, en diversos casos, incluso mejorado las escenas cómicas del idioma original.

Un ejemplo clásico de esto puede encontrarse en la saga animada de Dreamworks, Shrek, la historia de un ogro que se enamora de una princesa maldecida a vivir entre su versión humana y su versión monstruosa hasta recibir el beso de su verdadero amor.

El éxito de la primera entrega permitió tres películas más que continúan encantando al público, especialmente a las personas latinoamericanas gracias a su doblaje libre, expresivo e hilarante, liderado por el protagónico de Alfonso Obregón en la voz del ogro más famoso de la animación.

Sin embargo, el futuro de la voz latina del ogro verdoso es incierto en estos momentos, ya que Obregón se ha pronunciado en contra del sueldo que recibe, pues lo considera por debajo del reconocimiento que realmente merece al haber popularizado a Shrek en toda Latinoamérica.

¿Por qué Alfonso Obregón podría no volver como la voz de Shrek?

Alfonso Obregón es un reconocido actor de doblaje, teatro, radio y también director mexicano, famoso por haber dado voz a emblemáticos personajes de la animación internacional como el ogro de Dreamworks, Shrek, o Bugs Bunny durante los años noventa, incluso incursionando dentro del anime como Kakashi Hatake para Naruto y Naruto Shippuden.

Como voz latina de Shrek, tuvo un papel importante en la popularidad que la película y sus secuelas tuvieron en Latinoamérica, convirtiéndose no sólo en un ícono del doblaje latino, sino también en un recurrente meme con diversas escenas a las que su voz agregó diversión y mayor cercanía con el público latino de lo que podría haber hecho el idioma original.

No obstante, recientemente declaró su desacuerdo a las condiciones de su trabajo en una franquicia de la que ha formado parte por más de veinte años.

🎙️🟢 “Quiero lo justo”



El actor de doblaje Alfonso Obregón, voz de Shrek en Latinoamérica, expresó su sentir de cara a la nueva entrega del personaje.



Asegura que no busca ganar como Mike Myers (voz original en inglés), sino recibir lo justo por su trabajo.



“No voy a hacer la película si no la dirijo, si no me dan mi crédito y si no me pagan bien”, declaró en sus redes sociales, grabando el mensaje con la icónica voz que ha dado vida a Shrek en Latinoamérica.

De acuerdo con el actor mexicano, no pide una paga similar a la de Mike Myers —actor de voz en la versión original—, sino que su exigencia es un pago justo y el crédito que merece por su trabajo en la saga animada.

En redes sociales, Obregón invitó al público de Latinoamérica a apoyar sus peticiones con el hashtag ‘Mi ogro favorito’; este movimiento tiene por propósito de mostrar el alcance de la popularidad que su voz como Shrek tiene en el público latino.

Otros cambios en actores de doblaje que han impactado al público latinoamericano

En caso de que el movimiento de Alfonso Obregón no resulte como el actor mexicano espera, Shrek enfrentará un cambio de voz que podría amenazar el éxito de Shrek 5 en Latinoamérica, uniéndose a otros personajes emblemáticos que recibieron fuertes críticas al momento de un cambio de voz; algunas de las franquicias, incluso perdieron seguidores y seguidoras.

Entre las voces más populares que se enfrentaron al desagrado del público latino por el cambio de doblaje, se encuentran personajes icónicos como Woody de Toy Story o Jake, El Perro de Hora de Aventura.

A continuación, te contamos un poco sobre estos personajes y la razón detrás del cambio en su voz latina, hecho que sacudió la televisión latinoamericana y, en algunos casos, aún despierta la nostalgia por mejores tiempos.

Humberto Vélez como Homero Simpson

El golpe más duro para la televisión latina fue, sin duda, la emblemática voz de Homero Simpson, quien fue interpretado por Humberto Vélez.

A pesar de que el actor ha vuelto al icónico papel del padre más famoso de la televisión, existió un periodo en el que América Latina tuvo que enfrentar la ausencia de Vélez en Los Simpson, un cambio drástico para una voz que acompañó generaciones enteras.

Humerto y el resto del equipo fueron despedidos en 2005 por conflicto entre la empresa Grabaciones y Doblajes Internacionales y el sindicato mexicano de la Asociación Nacional de Actores (ANDA), provocando el rechazo cuando Homero Simpson se presentó al público latino con una voz distinta en la temporada 16 de la serie.

Actualmente, Humberto a vuelto al papel del hombre amarillo, sin embargo, tomó quince años lejos para que Homero recuperara la voz que lo hizo un ícono internacional.

Carlos Segundo, voz de Woody en Toy Story 1 y 2

La franquicia más exitosa de Disney, pronta a estrenar su quinta entrega Toy Story 5, sufrió uno de los cambios más reclamados por la población que creció con las emblemáticas Toy Story y Toy Story 2, las cuales fueron lideradas por la voz de Carlos Segundo como el comisario Woody.

En el programa El Control Perdido, Segundo reveló la razón detrás de su decisión de no volver para la tercera entrega de la franquicia, afirmando que los directivos de Disney querían pagar sólo la cuarta parte de lo que el actor recibió en Toy Story 2, lo que causó el rechazo del actor de doblaje.

“Como broma, es muy mala”, comentó Carlos, decidiendo apartarse del proyecto y resguardar la dignidad de su trabajo.

Sergio Sendel, primera voz de Diego en La Era de Hielo

El actor Sergio Sendel, famoso por sus apariciones como villano en telenovelas mexicanas, destacó por dar la voz oscura y dominante al dientes de sable en la primera entrega de La Era de Hielo.

No obstante, el actor abandonó el proyecto después de la primera película debido a desacuerdos económicos con la producción, por lo que el personaje de Diego tuvo otro actor de doblaje para las secuelas de la saga.

A pesar de que Sebastián Llapur, actual voz del tigre dientes de sable, fue bien recibida, el público aún recuerda el original tono tanto malvado como vulnerable que Sendel otorgó en la primera entrega.

José Arenas, voz latina de Jake, El Perro

En una de las caricaturas más exitosas de la televisión contemporánea, el cambio que impactó fue el de la voz latina de Jake, El Perro, fiel compañero de Finn, El Humano en la serie animada Hora de Aventura.

La voz latina de este divertido personaje estaba a cargo de José Arenas, quien tuvo un recibimiento inmediatamente exitoso gracias al uso de ‘mexicanismos’ que lograron conectar con el público y sus vivencias comunes.

Sin embargo, Arenas recibió la orden de cambiar el lenguaje de su personaje y evitar los detalles que lo hicieron tan famoso en un principio; este mandato fue realizado por los directivos de Cartoon Network.

José Arenas no dejó el personaje, pero cambió el tono y las palabras, una transformación que impactó al público latino tras cinco años de conocer a un Jake diferente.

Kaihiamal Martínez, voz de Bob Esponja

La primera voz de Bob Esponja fue el venezolano Kaihiamal Martínez, quien dio vida al icónico personaje durante toda la primera temporada de la serie, destacando por ser una voz aguda y optimista que calzaba perfecto con el chef del Crustáceo Cascarudo.

No obstante, su abrupto cambio tras sólo una temporada sucedió después de su despido del estudio Etcétera Group en Venezuela tras intentar formar un sindicato junto a compañeros para buscar salarios más justos, lo que dio paso a Luis Carreño como la voz de Bob Esponja a partir de la segunda temporada.

Si bien Carreño fue aprobado por el público y hoy continúa siendo la voz del personaje, el tono ha cambiado debido a las exigencias de la franquicia que busca acercarse a las nuevas generaciones.