Exatlón México, la Salvación: ¿quién gana hoy 20 de febrero? Conoce quién será el ganador de La Supervivencia este 20 de febrero (Exatlón México)

Esta noche definirá qué equipo podrá perder un integrante en el Domingo de Eliminación. Conoce quién será el ganador de la Supervivencia este 20 de febrero.

Mientras que los Rojos intentan recuperarse después de perder la Villa 360, los Azules, entre tensiones, tratan de acoplarse a Natali Brito, quien reemplazará a Dana. Estas diferencias podrían determinar quién será el ganador de la Salvación.

Por lo tanto, si te interesa saber cuál será el equipo que perderá un integrante en el Domingo de Eliminación, aquí te decimos cuáles son los rumores y spoilers sobre el ganador de hoy de la Supervivencia en Exatlón México.

¿Quién gana la Supervivencia en Exatlón México hoy viernes 20 de febrero?

Previo a finalizar la semana 21, ambos equipos intentarán hacerse de la Salvación para no perder a ningún integrante, pues esta noche los hombres estarán en riesgo para el Domingo de Eliminación.

Por lo tanto, de acuerdo con diferentes rumores en redes sociales, así como lo compartido por insiders, el ganador de la Supervivencia este viernes 20 de febrero será el equipo Rojo.

¿A qué hora y dónde ver Exatlón México hoy 20 de febrero?

El capítulo por la competición de la Supervivencia de este viernes 20 de febrero en Exatlón México dará inicio de manera regular a las 20:30 horas (tiempo del centro de México) en Azteca Uno.

También podrás seguir la transmisión en vivo de Exatlón México en cualquier dispositivo móvil desde su página web oficial o en su aplicación, las cuales llevan el mismo nombre del canal.

¿Qué pasará hoy en el capítulo de Exatlón México?

Además de la competición por la Supervivencia, la cual posiblemente ganará el equipo Rojo, esta noche también se disputará un Mini Game en el que ambos equipos se disputarán por La Ventaja, previo al Domingo de Eliminación.

De acuerdo con los avances, La Ventaja de esta noche podrá cambiar por completo la dinámica entre ambos equipos.